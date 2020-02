Dopo il grandissimo successo della prima serata di ieri sera, martedì 4 febbraio, il Festival di Sanremo tornerà oggi, mercoledì 5 febbraio. Per l'occasione, ad esibirsi sul palco dell'Ariston ci saranno gli altri 12 artisti in gara nella categoria big e quattro nuove proposte che si sfideranno in altri due duelli.

Dunque, con il secondo appuntamento della kermesse, la gara entrerà nel vivo e finalmente il pubblico in teatro - e quello da casa - avrà la possibilità di avere un quadro generale su tutte le 24 canzoni della manifestazione canora.

Inoltre, anche questa sera ad affiancare Amadeus ci saranno nuovamente il comico Fiorello e il cantante Tiziano Ferro, presenti per tutta la durata del Festival.

Amadeus sarà accompagnato da due giornaliste del Tg1 e da Sabrina Salerno

Invece, tra le "vallette" che affiancheranno il conduttore stasera ci saranno due giornaliste e una cantante. In particolare, le prime due arriveranno direttamente dal telegiornale di Rai 1, Emma D'Aquino e Laura Chimenti che per una giornata abbandoneranno i panni delle giornaliste esperte di cronaca e vestiranno quelli di "prime donne" del Festival di Sanremo.

Le due divideranno la scena con Sabrina Salerno, icona musicale tra gli anni '80 e gli anni '90.

Queste sono state le parole della Salerno, una delle artiste italiane più amate all'estero: 'Non conosco le altre donne di questo Festival, a parte Diletta Leotta, che è una persona molto simpatica e solidale. Però sono sicura che con la D'Aquino e la Chimenti ci divertiremo'.

I big in gara e gli ospiti d'eccezione

Anche in questa seconda serata del Festival di Sanremo, ci saranno i big in gara e gli ospiti che si alterneranno sul palco dell'Ariston.

In particolare fra gli ospiti, assisteremmo alle esibizioni di Zucchero, Gigi D'Alessio e Massimo Ranieri (il quale si esibirà in duetto con Tiziano Ferro). Un trittico di assoluto livello, al quale si aggiungono anche i Ricchi e Poveri, gruppo storico della musica italiana.

Questi ultimi calcheranno il palco della manifestazione canora con la loro formazione originale, cioè anche con Marina Occhiena, il tutto a 50 anni dal secondo posto con la canzone 'La prima cosa bella' e a 39 anni dall'uscita dal gruppo della stessa Occhiena.

Ma naturalmente ci sarà spazio per gli altri 12 artisti in gara che calcheranno il palco per presentare il proprio brano inedito. Tra questi: l'ex di Amici Giordana Angi, l'ex vincitore della kermesse nel 2017 Gabbani, il figlio d'arte Paolo Jannacci, il rapper Junior Cally, l'ereditiera Elettra Lamborghini, ma anche i vari Levante, Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Michele Zarrillo, Tosca e Rancore.