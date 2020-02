I prossimi episodi di Una vita vedranno protagonisti assoluti Antoñito e Lolita. Le trame inerenti le puntate in onda dal 9 al 14 febbraio, rivelano che i due convoleranno finalmente a nozze. Nel frattempo, Lucia cadrà dalle scale del civico 38 e sarà soccorsa da padre Telmo, il quale sospetterà che sia stato il priore Espineira ad attentare alla vita della giovane. La Alvarado accetterà di sposare Samuel, mentre Ursula fraintenderà il discorso di fra Guillermo.

Antoñito e Lolita convolano a nozze

Le trame di Una Vita dal 9 al 14 febbraio, rivelano che il priore Espineira minaccerà padre Telmo di fare del male a Lucia pur di ottenere il patrimonio dei Marchesi di Valmez. Nel frattempo, Maria Luisa e Victor arriveranno a sorpresa ad Acacias per prendere parte alle nozze tra Antoñito e Lolita. Poco dopo, Iñigo comunicherà a Tito, un pugile conosciuto qualche giorno prima che presto potrà fare il suo primo combattimento. Nel frattempo, Antoñito e Lolita si scambieranno i voti nuziali nel corso di una cerimonia molto romantica alla presenza di tutti gli amici.

Più tardi, durante i festeggiamenti per le nozze del Palacios junior e la Casado, un misterioso uomo si introdurrà nel civico 38 e metterà del grasso sulle scale. A causa di ciò, Lucia che si era allontanata un attimo per recuperare il regalo da dare ai neo sposi, inciamperà e perderà i sensi. Il primo a rendersi conto dell'assenza della Alvarado, sarà padre Telmo, il quale correrà subito in suo soccorso.

Una Vita, anticipazioni al 14 febbraio: Lucia decide di sposare Samuel

Negli episodi di Una Vita in onda dal 9 al 14 febbraio, vedremo Tito vincere il suo primo incontro di boxe e Marcelina ammettere di essersi innamorata profondamente di Jacinto. Nel frattempo, Fra Guillermo osserverà con occhio critico la vicinanza tra Lucia e padre Telmo: quest'ultimo avrà il sentore che sia stato il priore Espineira a cercare di uccidere la Alvarado e parlerà di ciò con il suo mentore.

Poco dopo, alcuni scommettitori inviteranno Tito a combattere contro un pugile francese, con Iñigo che vorrà diventare il suo promotore e farà di tutto affinché vinca anche questo incontro. Intanto, padre Telmo si recherà da Lucia per invitarla a non convolare a nozze con Samuel, mentre fra Guillermo andrà da Espineira e lo affronterà a viso aperto. Il priore dopo aver ascoltato il frate, gli dirà che poco tempo prima il suo protetto era stato ritrovato svestito accanto a Lucia. Nel frattempo, la Alvarado fisserà la data del matrimonio con Samuel, nel quale chiederà di lasciare subito il quartiere una volta che si saranno scambiati i voti nuziali.

Una Vita, spoiler al 14 febbraio: Ursula fraintende il discorso di fra Guillermo

Gli spoiler di Una Vita dal 9 al 14 febbraio, racconto che Antoñito e Lolita dopo aver festeggiato con gli amici partiranno per il viaggio di nozze. Nel frattempo, Susana riceverà un telegramma da parte di Simon che la farà preoccupare molto. Poco dopo, fra Guillermo farà una ramanzina a Telmo per non avergli detto cosa è davvero accaduto tra lui e Lucia. Il sacerdote, a quel punto, svelerà al suo mentore tutte le malefatte compiute da Samuel, compresa la strana morte del cocchiere. In seguito, il Martinez proverà per l'ultima volta a mettere in guardia Lucia ricordandole che con ogni probabilità, Samuel è l'assassino di suo zio Joaquin.

Intanto, Trini nel corso di una passeggiata con la sua amica Celia avvertirà un piccolo malore, mentre Tito non si presenterà al combattimento facendo arrabbiare tantissimo Iñigo. Più tardi, fra Guillermo parlando con padre Telmo, gli consiglierà di lasciare il sacerdozio nel caso in cui non sia in grado di gestire l'attrazione che sente nei confronti di Lucia. Ursula sentirà per puro caso il discorso del frate, ma fraintenderà completamente la situazione. Che cosa accadrà? Lo scopriremo soltanto con i prossimi episodi di Una Vita.