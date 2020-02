A Sanremo tutto è pronto per la prima serata del Festival della canzone italiana. Martedì 4 febbraio si esibiranno i primi 12 campioni e quattro nuove proposte. Tra gli ospiti della serata ci saranno Al Bano e Romina Power che presenteranno il nuovo brano scritto da Cristiano Malgioglio e gli attori del cast dell'ultimo film di Gabriele Muccino. Roger Waters dei Pink Floyd sarà presente con un video che introdurrà Rula Jebreal.

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo

La prima serata del 70esimo Festival di Sanremo promette un ricco intrattenimento con molti ospiti e l'esibizione di dodici big.

La scaletta, in ordine di esibizione, vedrà alternarsi sul palco Irene Grandi, seguita da Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Bugo in coppia con Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi. Gli artisti in gara verranno giudicati dalla giuria demoscopica.

Sul palco dell'Ariston, Amadeus condurrà la prima serata del Festival di Sanremo affiancato da Fiorello e Tiziano Ferro. Il mattatore siciliano regalerà al pubblico diversi momenti di divertimento e sorprese, mentre Tiziano Ferro si esibirà con un suo pezzo, "Accetto miracoli" e due grandi brani della storia della musica italiana: Volare di Domenico Modugno e Almeno tu nell'universo dell'indimenticabile Mia Martini.

Festival di Sanremo: tra gli ospiti Emma Marrone e Al Bano e Romina

Per la prima serata di Sanremo si esibiranno anche due coppie di artisti della categoria Nuove Proposte: Eugenio in Val di Gioia sfiderà Tecla Insolia, mentre Fadi gareggerà contro Leo Gassman. Come da tradizione, non mancheranno gli ospiti: ci saranno Al Bano e Romina che presenteranno al pubblico dell'Ariston il loro nuovo brano.

Cristiano Malgioglio è l'autore della canzone inedita della coppia più amata degli italiani.

Sul palco saliranno anche gli attori del cast dell'ultimo lavoro di Gabriele Muccino, Gli anni più belli: Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart ed Emma Marrone. La cantante salentina si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi per festeggiare i dieci anni di carriera e proporrà al pubblico un brano tratto dal suo nuovo album "Fortuna".

Il bassista della storica band Pink Floyd, Roger Waters comparirà con un videomessaggio per presentare Rula Jebreal, la scrittrice e giornalista palestinese con cui in passato ha avuto una breve relazione e con cui sostiene la causa dei diritti dei palestinesi. Contro la violenza sulle donne interverrà anche Gessica Notaro che ha vissuto sulla sua pelle la drammatica esperienza. La donna si esibirà con Antonio Maggio (vincitore nella categoria Nuove Proposte nel 2013) in un brano scritto da Ermal Meta, La faccia e il cuore.