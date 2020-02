Stasera, 16 febbraio, su Rai 1 verrà trasmessa la terza puntata della fiction "Come una madre": Vanessa Incontrada è tornata di nuovo in onda nella tv di Stato con una nuova storia che lascerà il suo pubblico con il fiato sospeso. La donna è costretta a fuggire con dei bambini, perché incolpata di omicidio. Le repliche della fiction sono disponibili, oltre che sul sito Rai Play, in onda in diretta tv su Rai Premium, dopo la prima visione su Rai 1.

Come una madre il ritorno in tv della Incontrada

Le puntate, con la celebre attrice e modella Vanessa Incontrada, continuano a centrare un risultato positivo dopo l'altro.

La sua ultima fatica "Come una madre" narra la vicenda di una donna che è alle prese con una grave accusa di omicidio. Una sua amica (conosciuta peraltro da poco) viene uccisa, e lei viene incolpata dell'omicidio della donna. Angela, la protagonista della fiction intepretata proprio da Vanessa Incontrada, si è trasferita da poco, per superare la tragica morte del figlio Matteo. Nella cittadina dove è andata ad abitare, e rifarsi una vita, viene suo malgrado coinvolta in questa brutta storia dell'assassinio di Elena.

Dopo la morte della donna per una serie di eventi, lei si prenderà cura dei figli di lei, con cui si lancerà in questa assurda fuga per tutta Italia per evitare il peggio.

Nella puntata di stasera, finalmente qualcuno darà loro una mano, un uomo misterioso che li nasconderà per sfuggire alle autorità, ormai convinte della colpevolezza della donna. Inoltre, un altro dettaglio potrebbe definitivamente scagionare la presunta rea: un segreto del passato di Elena che riaffiora.

La donna il giorno dell'incidente aveva un appuntamento con Kim, invece, nel posto fissato per l'incontro si è ritrovata davanti i suoi assassini.

Repliche su Rai Premium e su Rai Play

La replica della prima puntata, come anche quella delle puntate successive, viene messa a disposizione del pubblico sul sito Rai Play, dopo la messa in onda televisiva di domani in prima serata. Per poter seguire i programmi in streaming (o in replica) sul sito Rai Play basta registrarsi e volendo scaricare l'app Rai Play.

La fiction, inoltre, andrà in onda in replica su Rai Premium il 18 febbraio.

Seppur non raggiungendo i 6 milioni di share delle fiction del passato, Vanessa Incontrada continua il suo fortunato periodo di successi televisivi. Infatti, nelle due puntate precedenti, Come una madre ha superato i cinque milioni di telespettatori ed il 19,9% di share. E già varie notizie circolano su una probabile seconda stagione di Come una madre, anche se per ora non ci sono certezze. La serie ha portato sul piccolo schermo in questa nuova produzione di Rai fiction, coprodotta con 11 Marzo Film, nomi celebri delle fiction tv.

Oltre a Vanessa Incontrada sono presenti nel cast attori come Giuseppe Zeno e Sebastiano Somma, e la cantante lirica Katia Ricciarelli, nei panni di una simpatica vagabonda.