Martedì 21 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. Come sempre accade non mancano le anticipazioni sparse sui vari siti di Gossip, tra cui il Vicolo delle News. Leggendole si scopre che quella appena registrata è stata una puntata piuttosto movimentata. Vari protagonisti del parterre sia maschile che femminile coinvolti in varie vicende sentimentali sono stati al centro di parecchi battibecchi. In studio sono volate offese, accuse, insulti e non solo. Per non far mancare niente, c'è stato poi anche il famoso gioco del cocco inventato dall'opinionista Tina Cipollari.

Quello che però è iniziato come un semplice ballo con il cocco è diventato una sorta di gara. In studio sono arrivati anche alcuni professionisti di Amici.

U&D, Ida e Riccardo in studio

Dopo alcune settimane sono ritornati Ida Platano e Riccardo Guarnieri per raccontare come sta procedendo la loro storia. Entrambi hanno detto che per il momento le cose proseguono bene anche se non mancano le solite discussioni. Come sempre però la conduttrice Maria De Filippi ha iniziato con Gemma Galgani e le sue tormentate e complicate frequentazioni.

La dama sta conoscendo una persona nuova arrivata in studio per lei la settimana scorsa. Si tratta del personal trainer Emanuele. Con lui le cose non sono iniziate proprio con il piede giusto per via di una frase detta dall'uomo mentre era a cena con Gemma. Ma, il culmine di questa puntata alquanto particolare si è avuto quando si è seduta al centro per raccontare le sue frequentazioni Barbara De Santi, ritornata quest'anno in trasmissione dopo tanto tempo di assenza.

La donna sarà protagonista di un gesto alquanto inaspettato e per così dire bizzarro nei confronti di un protagonista del parterre maschile.

Barbara De Santi lancia una scarpa ad un protagonista del parterre maschile

Barbara sta conoscendo Marcello. I due sono stati a cena insieme ma la donna dice di non aver visto alcun interesse nei suoi confronti. Questo perché subito dopo cena l'ha riportata in albergo senza che lei avesse detto niente.

Marcello risponde di averlo fatto perché lei gli aveva detto di non sentirsi tanto bene. Le due versioni ovviamente non combaciano e così ne nasce una discussione accesa. Tra i due volano insulti e non solo. Ad un certo punto infatti, Barbara fa un gesto che lascia tutti un po' perplessi.

La De Santi si toglie una scarpa e la lancia a Marcello

Quando Marcello è ritornato a sedere nel parterre maschile la discussione accesa con Barbara è continuata. Ognuno continuava a ribadire la sua versione dei fatti. Marcello ripeteva che è stata lei a fare tutto da sola perché lui non avrebbe voluto chiudere la conoscenza.

A questo punto Barbara De Santi si è tolta una scarpa e glie l'ha letteralmente lanciata non riuscendo a colpirlo. Prima di questo però, Marcello aveva già rischiato di prendere una bella botta quando il suo pantalone lungo è rimasto incastrato sotto il tacco di della donna. Che aggiungere ancora. Non resta che aspettare la messa in onda di questa puntata piena di trash ma anche molto divertente.