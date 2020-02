Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono scelti durante il Trono Over di Uomini e donne, ma la loro è sempre stata una relazione particolarmente travagliata. I due si sono spesso lasciati e ritrovati, ma ultimamente le cose sembravano finalmente andare per il verso giusto. Sono sicuramente una delle coppie più amate della trasmissione, per cui i fan attendono con ansia notizie riguardo la loro relazione. Le anticipazioni delle prossime puntate hanno svelato la presenza in studio di una Ida particolarmente provata e nuovamente in lacrime.

Riccardo, però, ha deciso di dedicarle una canzone sui social che fa ben sperare. Cosa sta succedendo?

Ida e Riccardo in crisi: parla il cavaliere

Quando si è iniziato a parlare di una nuova crisi tra Ida e Riccardo, a causa di un pianto in studio della dama, è uscita fuori una motivazione inaspettata. Riccardo sarebbe entrato a far parte dell'agenzia di Pamela Petricciolo, conosciuta soprattutto a causa dello scandalo associato a Pamela Prati e a Mark Caltagirone. Questo sembrava essere il motivo della presunta rottura tra i due protagonisti di Uomini e Donne.

A dire tutta la verità ci ha pensato proprio Guarnieri con una diretta su Instagram, per fare finalmente chiarezza sulla situazione. Il cavaliere ha spiegato che le loro discussioni non sono assolutamente dovute all'agenzia, anche perché la Platano era all'oscuro di questa sua decisione: "Non è stato un problema tra noi". Dopo tutte le cose che ha letto sui vari blog, Riccardo ha deciso di fare un passo indietro e di non fare parte di questa agenzia, decidendo di tirarsene fuori: "Lo faccio per Ida".

Riccardo dedica una canzone a Ida Platano

Il cavaliere del Trono Over ha voluto fare chiarezza in merito alla faccenda che vede coivolta anche Ida. Sono usciti tanti articoli di gossip riguardo questa sua decisione, ma lui stesso ha confermato di aver fatto un passo indietro per tenersi lontano da tutto quello che stavano scrivendo su di lui e Ida. Su Instagram, intanto, Riccardo ha dedicato una bellissima canzone di Giorgia alla Platano.

Il brano in questione è "Scelgo ancora te", che fa effettivamente pensare proprio alla loro storia d'amore così complicata. "Si cade in due e in due ci si rialzerà... tra mille rimpianti e il perdono io scelgo te" ha scritto Guarnieri nella sua storia. Nessuno dei due ha fatto chiarezza su quello che sta accadendo e su questa presunta rottura, ma potrebbero aver deciso di rivelare tutto durante una puntata di Uomini e Donne, dove tutto è iniziato. La domanda, però, sorge spontanea: se l'agenzia non c'entra nulla a cosa è dovuto il pianto sconsolato di Ida Platano durante la registrazione?