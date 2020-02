Oggi, 19 febbraio, su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con Uomini e donne, dedicato al filone senior del dating show di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni riportate sul sito Witty Tv, la nuova puntata vedrà al centro dello studio il cavaliere Marcello, oggetto di critiche da parte di alcune dame del parterre,che lo accuseranno di seguire una sorta di copione con tutte. In difesa del cavaliere ci sarà Simonetta, mentre, sempre per Marcello, entreranno due nuove corteggiatrici più giovani di lui, che l'uomo deciderà di conoscere.

Uomini e donne, spoiler: Marcello sotto accusa per il suo atteggiamento con le dame

Dopo quanto accaduto nella puntata di U&D di ieri tra Gianni e Barbara, oggi la dama, in lacrime, chiederà scusa all'opinionista per l'errore commesso, chiudendo il capitolo che l'ha vista commentare la vita privata di Sperti su Instragram. Dopo tutto ciò, i fan di Uomini e donne vedranno al centro dello studio Marcello, il cavaliere che tempo fa arrivò nel programma per conoscere Gemma. Con la dama torinese le cose non sono andate bene, così come con Barbara De Santi che, come noto, qualche settimana fa arrivò addirittura a lanciargli una scarpa.

Marcello quindi, seduto di fronte a Simonetta, verrà attaccato da alcune dame del parterre per il suo modo di fare.

Marcello difeso da Simonetta, per lui due nuove dame nella puntata del 19 febbraio di U&D

Alcune dame, tra cui Antonella, sosterranno come Marcello si comporti con le sue conoscenze allo stesso modo, quasi come se seguisse un copione. L'uomo verrà difeso da Simonetta, con la quale sta uscendo da qualche tempo.

Tra i due la conoscenza sembra procedere per il meglio, anche se sono usciti insieme ancora poche volte. Tra loro vi sarà molta chimica ma, nonostante questo, Marcello accetterà di far entrare in studio due nuove dame, giunte appositamente per conoscerlo. Da quanto rivelano le anticipazioni, le corteggiatrici saranno più giovani di lui e il cavaliere deciderà di tenerle entrambe. Una di loro, in particolare, catturerà l'attenzione di Marcello.

Si tratta della 39enne Melania, che susciterà i commenti di tutti, anche di Tina. In attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti le nuove conoscenze di Marcello, si ricorda che quanto in onda oggi 19 febbraio, fa riferimento alla registrazione dello scorso 15 febbraio.

L'appuntamento con la nuova puntata di U&D dedicata al Trono Over è per oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, dove i fan del dating show potranno seguire tutte le vicende non solo di Marcello, ma di tutti agli altri protagonisti del programma di Maria De Filippi. Il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.