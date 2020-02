Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda da domenica 16 a venerdì 21 febbraio su Canale 5, ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, ci saranno alcune tragedie che sconvolgeranno la vita degli abitanti di Acacias 38: Frate Guillermo che verrà brutalmente assassinato e Celia che avrà un gravissimo malore.

Celia avrà un grave malore

Padre Telmo dirà al suo mentore Frate Guillermo tutta la verità su Samuel Alday e spera che anche Lucia Alvarado apra gli occhi e capisca chi è realmente l'uomo che dovrà sposare.

Ma nonostante ciò, la cugina di Celia non riuscirà a credere all'idea che Samuel possa essere un assassino. Nel frattempo, Tito scomparirà poco prima del suo combattimento con il pugile francese, mentre Guillermo dirà al sacerdote che dovrà chiarire i suoi sentimenti e se sentirà di essere innamorato realmente di Lucia, dovrà avere il coraggio di lasciare il sacerdotizio.

Intanto, Trini chiederà a Celia di andare a comprare una tisana dall'altra parte della città. La donna accetterà di fare questa commissione per la sua amica, però quando rientrerà avrà un terribile malore e si accascerà al suolo priva di sensi.

Frate Guillermo verrà assassinato

Ma il paesino di Acacias 38 verrà sconvolto soprattutto da un omicidio che si verificherà. Infatti, Frate Guillermo verrà trovato senza vita, in quanto è stato brutalmente assassinato. Il commissario Mendez dovrà indagare su questo terribile omicidio e iniziare subito a stilare una lista dei possibili sospettati di questo terribile reato.

Intanto, la Alvarado sarà devasta dagli ultimi avvenimenti del paesino spagnolo e non se la sentirà più di convolare a nozze con l'Alday.

Infatti, la donna chiederà a Samuel di rimandare la cerimonia, però l'uomo non avrà nessuna intenzione di posticipare ancora il matrimonio e dirà a Lucia di dover rispettare i piani.

Nel frattempo, Mendez continuerà ad indagare sull'omicidio dell'uomo di chiesa e così andrà a fare alcune domande a Fabiana. In particolare, il commissario vorrà sapere dalla donna se le erbe che ha dato ad Ursula possano essere in qualche modo connesse all'omicidio del mentore di Telmo.

Invece, quest'ultimo accuserà Espineira della morte di Guillermo, però l'uomo rispedirà al mittente tutte le accuse e si dichiarerà innocente. Infine, ci sarà Felipe che farà il suo ritorno ad Acacias 38 e ad attenderlo ci sarà Lucia che gli racconterà tutti gli avvenimenti degli ultimi tempi.

Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate della prossima settimana della soap opera 'Una vita', per scoprire le ultime novità sulle vicende di Acacias 38. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in diretta televisiva, potrà recuperarle attraverso la piattaforma di Mediaset play.