Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un immaginario condominio della Spagna dei primi del novecento. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 16 al 21 febbraio, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimane saranno principalmente incentrate sulla misteriosa morte di fra Guillermo, sui tentativi di Telmo di convincere Lucia ad aprire gli occhi sulle malefatte di Samuel, sull'aborto di Celia e sul ritorno inaspettato di Felipe ad Acacias 38.

Marcelina si farà avanti con Jacinto

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Liberto temerà che Tito possa compromettere il suo futuro come pugile a causa della sua goffa sbadataggine. Telmo non riuscirà a convincere Lucia che sia stato Samuel a uccidere lo zio Joaquin, mentre Susana si preoccuperà moltissimo per le precarie condizioni di salute del figlio di Simon ed Elvira. A causa di un malinteso, Casilda spingerà Marcelina a farsi avanti con Jacinto e a provare a sedurlo. Ursula si scaglierà contro Guillermo in strada dopo aver origliato una sua conversazione con Telmo in cui invitava l'amico a lasciare il sacerdozio per assecondare i suoi sentimenti per Lucia.

Celia ha un aborto

Trini sarà sopraffatta da una fortissima emicrania e chiederà a Celia di comprarle un medicinale in farmacia. Dopo essersi recata a piedi in farmacia, l'Alvarez Hermoso avrà un malore e perderà il bambino che stava aspettando. Dopo essere stato in "ritiro spirituale" per un giorno, Tempo rientrerà ad Acacias e troverà il cadavere di fra Guillermo. A quel punto entrerà in scena Mendez che inizierà le sue indagini per scoprire l'assassino del frate, concentrando i suoi sospetti soprattutto sull'ultima persona ad aver minacciato la vittima in pubblico, Ursula.

A causa della morte di Guillermo e dell'aborto di Celia, Lucia chiederà a Samuel di posticipare le loro nozze ma il giovane non acconsentirà alle richieste della fidanzata per paura delle ripercussioni di Jimeno Batan. Il commissario Mendez interrogherà Fabiana per capire se può essere stata veramente Ursula ad avvelenare fra Guillermo con una tisana.

Nonostante il commissario sospetti di Ursula, Telmo sarà sempre più convinto che ci sia padre Espineira dietro la misteriosa morte di Guillermo.

A quel punto, il religioso si recherà dal suo superiore e gli chiederà spiegazioni in merito. Felipe rientrerà ad Acacias e scoprirà prima che sua moglie era in attesa di un bambino e poi che la donna ha abortito. La notizia scioccherà così tanto l'uomo da spingerlo ad accusare Trini per le disgrazie che stanno capitando alla sua famiglia.