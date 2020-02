Paura e tensione hanno caratterizzato gli ultimi episodi di Una vita, dove come noto, Lucia è caduta dalle scale di Acacias 38 mentre erano in corso i festeggiamenti per le nozze di Lolita e Antonito. La donna, soccorsa da Telmo, verrà trasportata in ospedale mentre nel quartiere tutti attenderanno notizie sul suo stato di salute. Proprio padre Telmo capirà che, quanto accaduto alla Alvarado non è stato un semplice incidente ma un tentato omicidio e si sentirà in colpa per questo. Espineira infatti, si è mostrato in più occasioni disposto a tutto, pur di mettere le mani sull'eredità dei Marchesi di Valmez, rimproverando il Martinez per non essere riuscito ad impedire il fidanzamento di Samuel e Lucia.

Anticipazioni Una Vita: l'incidente di Lucia potrebbe essere un tentato omicidio

Nel corso del nuovo episodio di Una Vita inoltre, giungeranno buone notizie per Inigo, dato che Tito riuscirà a vincere l'incontro di boxe nonostante la mancanza di allenamento e l'indigestione di qualche ora prima.

Telmo si sente in colpa per quanto accaduto a Lucia nella puntata di Una Vita dell'11 febbraio

Mentre Inigo si godrà la vittoria del suo pugile, padre Telmo intuirà che quanto accaduto a Lucia non sarà stato un semplice incidente, ma un tentato omicidio.

Il parroco sa bene che il priore Espineira non minaccia invano e si sentirà in colpa per essere stato proprio lui a mettere in difficoltà la Alvarado, non impedendo il fidanzamento con Samuel. Il priore infatti, non aveva nascosto nei giorni passati il suo disappunto verso Telmo, arrivando a minacciare gravi conseguenze che proprio nel corso dei festeggiamenti delle nozze di Lolita sembrano essersi avverati.

Fra Guillermo noterà la sofferenza del suo pupillo e cercherà di saperne di più, nella convinzione che Telmo non gli abbia raccontato tutta la verità sul suo rapporto con Lucia. Nel frattempo Inigo organizzerà un nuovo combattimento per Tito, questa volta con un pugile francese.

In attesa di notizie sullo stato di salute di Lucia dopo l'incidente occorso sulle scale di Acacias 38, si ricorda che la nuova puntata di Una Vita andrà in onda martedì 11 febbraio su Canale 5 a partire dalle 14:10, subito dopo la puntata di Beautiful.