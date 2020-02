Prosegue l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction L'amica geniale 2, di cui lunedì 24 febbraio andrà in onda la terza puntata che si preannuncia ricchissima di colpi di scena e novità. I due nuovi episodi che verranno trasmessi si intitolano 'Il tradimento' e 'La rabbia'. Occhi puntati su Pinuccia, la quale avrà un ripensamento riguardante la sua vita sentimentale e sembra essere disposta a tornare di nuovo con Rino.

Gli spoiler della terza puntata de L'amica geniale 2 del 24 febbraio: Elena indifferente al corteggiamento di Bruno

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata de L'amica geniale 2 in onda lunedì prossimo in televisione, rivelano che Pinuccia deciderà di lasciare Ischia, perché sente di essere impaurita dai suoi stessi sentimenti. La ragazza, infatti, continua a pensare a Rino e vorrebbe tornare di nuovo da lui.

Intanto Lila si abbandonerà a delle emozioni e della sensazioni che non ha mai provato prima di quel momento.

Gli spoiler della terza puntata della fiction di Rai 1, inoltre, rivelano che Elena continuerà ad essere del tutto indifferente alla corte di Bruno: in verità, però, la ragazza nasconde un segreto che non ha mai svelato prima d'ora.

E poi ancora gli spoiler sulla terza puntata de L'amica geniale 2 rivelano che, nel sesto episodio dal titolo 'La rabbia', scopriremo che Elena e Lila non si vedono da un bel po' di tempo, precisamente dall'ultima vacanza estiva che le due ragazze hanno fatto assieme ad Ischia.

Elena e Lila sempre più distanti

Le due, quindi, sono sempre più distanti e ormai sembra che abbiano preso delle strade differenti. Elena verrà a sapere che la sua amica ha cominciato a lavorare all'interno di un negozio di scarpe. Così deciderà di andarla a trovare e scoprirà che, sebbene sia passato del tempo, è ancora molto legata a Nino. Riusciranno le due a ricucire il loro rapporto?

Per chi non avesse seguito le nuove puntate de L'amica geniale 2 in prima visione su Rai 1, può rivederle in replica streaming accedendo al portale web RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla fiction dei record del lunedì sera.

Gli ascolti, infatti, stanno premiando a mani basse questo secondo capitolo della fiction: l'esordio di lunedì scorso è stato uno dei migliori di questa stagione per le serie trasmesse da Mamma Rai. Oltre sette milioni di spettatori hanno seguito il primo episodio de L'amica geniale 2, ottenendo uno share che ha superato la soglia del 28% in prime time. Numeri che hanno permesso alla fiction di vincere a mani basse la gara degli ascolti contro il reality show Grande Fratello Vip in onda in contemporanea su Canale 5.