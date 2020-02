Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap scritta dai fratelli Bell, che intrattiene milioni di telespettatori sia in Italia che all'estero. Gli spoiler delle puntate, trasmesse dal 24 al 28 febbraio negli Usa, rivelano che Flo Fulton deciderà di rinunciare all'amore di Wyatt Spencer per permettere a Sally Spectra di vivere il suo ultimo mese di vita in tranquillità. Brooke Logan e Rifge Forrester, invece, stringeranno un accordo su Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge stringono un patto

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio sull'emittente Cbs, rivelano che Hope interromperà un momento di passione tra Thomas e Zoe. A tal proposito, Brooke e Ridge sigleranno un accordo sul fratello di Steffy. Alcuni portali statunitensi, ipotizzano che la Logan deciderà di perdonare il ragazzo dopo l'annuncio del fidanzamento con la Buckingham. Altri siti, invece, raccontano che la sorella di Katie mentirà a Ridge con l'unico scopo di tenere d'occhio il padre di Douglas.

Sally sospetta di Katie

Sally, invece, comincerà a sospettare che Katie abbia raccontato la verità sulla sua malattia. La donna, infatti, noterà che Wyatt è andato molte volte a visitarla sul posto di lavoro e Quinn usa dei modi gentili nei suoi confronti. Per questo motivo, la Spectra si domanderà se la Logan abbia svelato il suo segreto ai suoi conoscenti. Steffy e Ridge, nel frattempo, verranno a conoscenza dello stato di salute della Spectra.

Il segreto della donna, infatti, arriverà alle loro orecchie dopo Wyatt, Flo, Bill e Katie. Padre e figlia Forrester, a questo punto, decideranno di salvare i disegni della stilista per usarli in una nuova collezione. Un gesto che susciterà la sorpresa dell'impiegata della Forrester Creations.

Beautiful, trame Usa: Flo rinuncia a Wyatt

Le trame di Beautiful, in onda da lunedì 24 febbraio negli Usa e tra otto mesi in Italia, rivelano che Flo incoraggerà Wyatt a tornare insieme a Sally dopo aver scoperto che le resta solo un mese di vita.

Lo Spencer, a questo punto, farà una proposta romantica all'ex fidanzata con la benedizione della Fulton. L'uomo, infatti, si dichiarerà pentito di averla fatta soffrire, tanto che la Spectra capirà che è a conoscenza del suo segreto. Nel frattempo, Katie rimarrà piacevolmente sorpresa dal gesto di Flo di rinunciare al fidanzato, in modo da permettere a Sally di vivere felice i suoi ultimi giorni. Una rinuncia che finirà per impressionare anche Bill che farà un complimento del tutto inaspettato a Flo. Infine, Sally accuserà la Logan di aver rivelato il suo segreto, nonostante le avesse detto di tenere la bocca cucita.