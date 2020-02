Un posto al sole, la più longeva soap opera italiana targata Raitre, continua ad appassionare milioni di telespettatori che ogni giorno, da lunedì a venerdì, seguono le straordinarie vicende degli abitanti di palazzo Palladini. Con largo anticipo, la rete ha rilasciato le trame ufficiali degli episodi in onda dal 2 al 6 marzo. In particolare, le anticipazioni si concentrano sulla misteriosa morte di Sebastiano Rosato. Giovanna, sempre più motivata a scoprire la verità, continuerà infatti le sue indagini raccogliendo nuovi, preziosi elementi.

Le rivelazioni della donna, tuttavia, rischieranno di compromettere seriamente la già precaria situazione di Fabrizio. Sarà a quel punto che Marina, preoccupata che l'uomo si stia addossando le colpe per proteggerla , deciderà di affrontare l'imprenditore chiedendogli di raccontarle la verità. A sostenere la donna in questo difficile momento ci sarà Roberto che, ancora una volta, offrirà alla Giordano tutta la sua disponibilità.

Serena continua a frequentare Leonardo, ma viene turbata da una mail di Filippo

Se Marina e Fabrizio affronteranno un periodo particolarmente complesso, le cose non andranno meglio per Filippo e Serena. Nonostante la Cirillo continuerà a frequentare Leonardo, non nascondendo l'evidente complicità con il ragazzo, una mail dell'ormai ex marito costringerà la donna ad un momento di riflessione. Serena realizzerà infatti che le recenti incomprensioni con Filippo stanno per allontanarla definitivamente da lui.

Una possibilità che turberà parecchio la donna e le causerà una profonda angoscia. Nel frattempo, a Palazzo Palladini tutto sarà pronto per l'inizio dei lavori di ristrutturazione delle cantine. Tutto sembrerà andare per il verso giusto quando Raffaele Giordano incontrerà Mastro Peppe. L'intromissione di Alberto, tuttavia, frenerà gli entusiasmi e rallenterà notevolmente i lavori.

Nunzia prova ad allontanare Clara da Alberto Palladini

Infine nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, continuerà a tenere banco la controversa vicenda legata alla gravidanza di Clara. La ragazza avrà infatti modo di confrontarsi nuovamente con Alberto. L'imprenditore, consapevole del forte ascendente sulla cameriera, farà di tutto per dissuadere la donna dai suoi propositi. Ancora una volta capace di manipolarla per i suoi scopi, Palladini riuscirà quindi a convincere Clara a non abortire. Nonostante Nunzia continuerà a dubitare delle buone intenzioni di Alberto e farà di tutto per convincere Clara a fare altrettanto, la ragazza deciderà di fidarsi ancora una volta dell'uomo.