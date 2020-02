Giovedì 6 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14.45 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove saranno ospiti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, uscita dal programma di Maria De Filippi prima delle vacanze natalizie, racconterà come sta procedendo la loro relazione al di fuori degli studi televisivi. Dopo aver accettato l'anello di fidanzamento, Ida potrebbe essere pronta a convolare a nozze con Riccardo? Nel frattempo, dopo l'entusiasmante gara di ballo che ha visto protagonisti anche alcuni ballerini di Amici, vi sarà tensione tra Diana, Simone e Luca.

Ida e Riccardo ospiti della puntata di Uomini e donne del 6 febbraio

Dopo aver visto l'appassionante sfida di ballo, il prossimo appuntamento di Uomini e donne vedrà il gradito ritorno della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, ospiti della puntata del 6 febbraio, racconteranno come si sta evolvendo la loro relazione. Prima del loro ingresso però, vi sarà un'ampia discussione che interesserà in particolare Simone, Diana e Luca. Si verrà a sapere che Simone, avrebbe dichiarato alla redazione, di non essere così fortemente attratto dalla donna, salvo poi cercare di negare in puntata.

Luca invece, si apparterà a parlare con Diana e non si riuscirà bene a capire il ruolo di ognuno in questa vicenda.

Uomini e donne, anticipazioni: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la storia d'amore prosegue a gonfie vele

La discussione tra Diana, Simone e Luca, verrà interrotta da Maria De Filippi, che annuncerà i due ospiti. Prima del loro ingresso, verranno mostrati i video in cui Riccardo diede il famoso anello di fidanzamento a Ida, compreso l'ultimo pubblicato dal cavaliere su Instagram ed in cui la Platano ha accettato il dono.

La coppia quindi, entrerà nello studio di Uomini e donne mano nella mano, segno che tutto procede bene. Entrambi ammetteranno di continuare a discutere, ma si tratterà di futili motivi. Finalmente si avrà il sentore che tra Ida e Riccardo possa essere veramente la volta buona, anche se cominceranno a battibeccare proprio in studio. Tutto avrà inizio quanto il Guarnieri parlerà di alcune proposte di lavoro, smentite però dalla sua compagna.

Sarà la conduttrice a stemperare la tensione lanciando un ballo. In seguito, Gianni Sperti chiederà loro di sedersi accanto a lui, per seguire il resto della puntata di Uomini e donne.

Si ricorda che quanto in onda giovedì 6 febbraio su Canale 5, fa riferimento alla registrazione del Trono Over dello scorso 21 gennaio. Su Mediaset Play e 'Witty tv' inoltre, è possibile rivedere le puntate di U&D già andate in onda.