Giovedì 13 febbraio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, il people show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Durante la registrazione c'è stato l'incontro tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso e la nuova tronista Giovanna Abate. In particolare, l'ex tronista del programma televisivo di Canale 5 si è voluto scusare con l'ex corteggiatrice per il modo in cui si è comportato il giorno della sua scelta. Infatti l'uomo, a distanza di un mese, ha capito di aver esagerato e che non avrebbe mai dovuto trattarla in quel modo.

La donna in un primo momento si è mostrata reticente ad accettare le scuse, però poi ha deciso di perdonare il ragazzo, anche se l'atmosfera tra i due è rimasta tesa.

Signorini ospite del dating show di Mediaset per indagare su Serena e Alessandro

La padrona di casa del people show ha dato ampio spazio al direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, che ha parlato della sua ricerca di informazioni su Serena Enardu (attuale concorrente del Grande Fratello Vip) e dell'ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Graziani.

Quest'ultimo ha conosciuto la gieffina proprio durante la partecipazione al programma estivo. In particolare, il conduttore del Gf Vip ha fatto alcune domande al corteggiatore di Sara e Giovanna per chiedergli cosa sia successo tra lui e Serena dopo che le telecamere del programma condotto da Bisciglia si sono spente. Però Graziani non ha risposto quasi a nulla e anzi ha detto al conduttore di ripetere le stesse domande alla sarda.

A quel punto è intervenuta l'opinionista di U&D, Tina Cipollari, che ha detto che alcune sue amiche hanno visto la Enardu e Alessandro insieme nella città di Cagliari, a settembre. Sembrerebbe che i due abbiano trascorso un fine settimana romantico sull'isola, prima che la donna si rendesse conto di amare ancora il suo ex, Pago.

Sperti pensa che Giulio e Giulia si conoscessero già prima della partecipazione al programma

Successivamente, Maria De Filippi ha invitato in studio la nuova coppia che si è recentemente formata all'interno di Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D'Urso. A quasi un mese di distanza dalla scelta i due hanno raccontato come procede la loro relazione, dichiarando di essere molto innamorati e felici e che sono già andati a vivere insieme.

Ad un certo punto, l'opinionista televisivo del dating show, Gianni Sperti, ha ironizzato sulla tempestività della scelta dei due di condividere lo stesso tetto.

In particolare, quest'ultimo ha ipotizzato che magari l'ex tronista e l'ex corteggiatrice già si conoscessero in precedenza, prima della partecipazione a U&D. Però, in difesa della neo coppia è intervenuta Tina Cipollari che ha affermato che la scelta di andare subito a vivere insieme è già capitata ad altre coppie, ad esempio a Lorenzo e Claudia.