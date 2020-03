Nella puntata di 'Live-Non è la D'Urso' di ieri 22 marzo, spazio anche a momenti di intrattenimento legati al Grande Fratello Vip. In collegamento video, l'ultima eliminata Valeria Marini, la quale ha parlato tra le altre cose delle liti con la sua 'rivale' Antonella Elia all'interno della Casa. La show girl sarda, si è lamentata di essere stata oggetto di insulti pesanti da parte della sua coinquilina, lamentele che hanno provocato la reazione stizzita dell'altra ospite Elenoire Casalegno che, di contro, ha voluto ricordarle le sue malefatte nel primo GF Vip in cui avevano partecipato insieme.

Valeria Marini-Elonoire Casalegno, scontro in diretta da Barbara d'Urso

Reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip, Valeria Marini è stata ospite ieri 22 marzo a 'Live-non è la D'Urso', dove ha parlato delle liti con Antonella Elia. Le due donne, all'interno della Casa di Cinecittà hanno dato vita a violenti scontri, sino ad arrivare a gettarsi addosso insulti a più non posso. La Marini, a sua difesa, ha chiesto alla padrona di casa di mandare in onda un video montato dal suo fan club e dove i suoi sostenitori hanno raccolto tutti gli insulti e le aggressioni immotivate della Elia ai suoi danni.

Al termine del filmato, la Marini ha poi ribadito, ancora una volta, come sia stata aggredita anche fisicamente da Antonella, per poi glissare sull'argomento affermando di voler parlare di altre questioni più importanti.

Elenoire si scaglia contro Valeria: 'Non mi far dire le cose che ho visto lì dentro'

È stato a questo punto che è intervenuta la stessa Barbara D'Urso, la quale ha precisato come sia stata Valeria a volere che il filmato andasse in onda, mentre l'altra ospite Elenoire Casalegno non ha perso occasione per punzecchiare la show girl sarda, ricordandole le sue malefatte quando erano insieme nella Casa del primo GF Vip.

'Non mi far dire le cose che ho visto lì dentro' ha esclamato Elenoire, la quale ha poi proseguito ricordando come la Marini sia brava ad utilizzare altri modi per offendere le persone. In particolare, l'ex di Sgarbi ha rammentato un episodio di tre anni prima ed in cui Valeria sosteneva che Mariana Rodriguez portasse sfortuna perché utilizzava le campane tibetane. La Casalegno tra l'altro, ha voluto far notar come anche Valeria non sia stata molto carina con Antonella Elia, nel momento in cui le ha detto che dimostrava più anni di quelli che aveva.

Valeria dal canto suo ha sviato l'argomento ed ha deciso di non rispondere alle provocazioni di Elenoire, spostando la conversazione sull'emergenza sanitaria del nostro Paese e sul fatto di essere rimasta sconvolta dalla situazione una volta uscita dal GF Vip.