Quella andata in onda ieri sera, venerdì 13 marzo, è stata una puntata di Amici piuttosto particolare. Nel corso del programma, infatti, si sono accese diverse discussioni che hanno innervosito anche la conduttrice Maria De Filippi. Ricordiamo che, nel rispetto delle norme restrittive emanate dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, non era presente il pubblico, non si sono tenuti i duetti con gli ospiti e mancava la giudice Loredana Berté perché impossibilitata a partire da Milano.

Maria De Filippi, a differenza di quanto avviene di solito, di fronte ai battibecchi e alle rimostranze degli alunni non è riuscita a nascondere il suo disappunto.

La padrona di casa ha discusso animatamente con Alessandra Celentano. Inoltre, nelle battute conclusive della trasmissione, quando il ballerino Valentin Dumitru ha dichiarato che avrebbe voluto lasciare il talent-show, la presentatrice visibilmente adirata lo ha invitato a lasciare al più presto il palco e Amici.

Amici serale 3ª puntata: Javier lascia momentaneamente lo studio

I problemi sono cominciati quando Javier ha perso la sfida con Nicolai. Il ballerino cubano non ha accettato il verdetto dei giudici e, in aperta polemica con loro, ha abbandonato lo studio, dicendosi pronto a lasciare anche il programma.

Alessandra Celentano ha dato ragione al ragazzo, dicendo che effettivamente la giuria non è abbastanza preparata per dare un parere autorevole sulle esibizioni dei danzatori. A questo punto, Maria De Filippi ha perso la pazienza, dicendo all'insegnante che con il suo atteggiamento non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

La conduttrice ha aggiunto che la docente di danza classica in più di un'occasione ha dimostrato di non saper rapportarsi umanamente con i giovani.

Di fronte alle insistenze della Celentano, la De Filippi le ha risposto che non è l'eccellenza assoluta della danza, e che se lo fosse allora farebbe bene ad andare a dirigere il Teatro alla Scala di Milano.

Gli animi si sono placati quando Javier è rientrato, ha parlato con Giuliano Peparini e alla fine ha detto di voler continuare il suo percorso nella scuola di Amici. La tensione però è salita nuovamente alle stelle quando il ballerino di latino-americano Valentin ha detto di essere pronto ad abbandonare il programma.

Maria De Filippi ha sbottato duramente nei suoi confronti, prendendo una decisione inattesa.

Il ballerino Valentin lascia Amici

Valentin avrebbe dovuto sfidare il cantante Jacopo per l'accesso alla quarta puntata del serale. Prima d'iniziare la sfida, il ballerino ha detto che se anche avesse battuto il collega, sarebbe comunque andato via dalla trasmissione perché contrariato dalla scarsa competenza della giuria in materia di danza.

La De Filippi a questo punto ha perso la pazienza e, sottolineando che il giovane stava mancando di rispetto a Jacopo, senza mezzi termini gli ha indicato la porta dicendogli che avrebbe dovuto andarsene senza sostenere il confronto finale.

A questo punto Dumitru, innervosito, ha lasciato per sempre la scuola di Amici.

Successivamente Jacopo è scoppiato a piangere perché non gli è sembrato giusto aver conquistato la maglia d'accesso alla quarta puntata senza la sfida finale. E così è terminato il terzo serale del talent-show di Canale 5, caratterizzato da discussioni, polemiche e pianti. L'unico momento di spensieratezza si è avuto quando si sono esibiti Al Bano e Romina durante le simpatiche prove dei professori.