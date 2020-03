Il prossimo mercoledì 1 aprile, andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 2, l'ottava puntata del game show Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca. Secondo le ultime anticipazioni, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti nel prossimo appuntamento. In particolare, le Top avranno un litigio e comprometteranno il loro cammino, mentre i Gladiatori che hanno un po rallentato nel corso delle ultime tappe, rischieranno di essere i prossimi eliminati.

Gladiatori e Wedding Planner avrebbero una strategia comune

In particolare, il prossimo appuntamento ci preparerà ad un sfida davvero agguerritissima tra le 4 coppie rimaste in gara, tra cui ci sarà Enzo Miccio dei Wedding Planner, che non vorrà cedere nemmeno un centimetro ai suoi avversari. Allo stesso tempo però, ci saranno le Top medel che saranno più pronte e determinate che mai a battere 'gli organizzatori dei matrimoni'. Infatti, le ragazze si sono ripromesse di superare i Wedding Planner durante la gara e la loro speranza sarà anche quella di eliminarli dal gioco.

Intanto, mancherà sempre meno alla vittoria finale e ogni scelta e strategia sarà fondamentale per il raggiungimento della tappa finale di Pechino Express. Però allo stesso tempo, i Gladiatori (Marco Mazzocchi e Max Giusti) ed Enzo e Carolina, avrebbero deciso di utilizzare una strategia comune e pare che abbiano un accordo per andare avanti insieme, fino alla finalissima, ma al momento è solo una supposizione.

Le Top comprometteranno la loro corsa alla vittoria finale

Invece, le Top una delle coppie favorite del programma tv, rischieranno di scoppiare e compromettere la loro corsa alla vittoria finale, in quanto avranno una lite. In particolare, la Mello dirà alla sua compagna di squadra, di stare molto attenta a come parla con lei.

Invece, le Collegiali confermeranno di essere sulla cresta dell'onda e Nicole dirà queste parole nel confessionale 'Avete paura eh!'.

Jennifer e la sua amica hanno vinto le ultime due tappe e di solito si dice che non c'è due senza tre, quindi chissà dove potranno arrivare le due ragazze che hanno anche eliminato Mamma e figlia, spiegando che la loro era semplicemente una decisione strategia, in quanto le ritenevano molto forti.

Invece, i Gladiatori nelle ultime puntate hanno perso molto terreno rispetto agli altri concorrenti e potrebbero essere i prossimi ad essersi eliminati.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della prossima puntata per scoprire ulteriori novità sul game show di Rai 2. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di rivedere gli ultimi appuntamenti con il programma condotto da Costantino della Gherardesca, avrà la possibilità di recuperarli, tramite la piattaforma gratuita di Rai Play.