Dalle lacrime dopo la sfilata a Uomini e donne alla quarantena di coppia. Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno messo da parte le incomprensioni del passato e sembrano fare sul serio come emerge dall'intervista che la siciliana ha rilasciato al magazine del people show di Canale 5. L'ex dama del trono over ha riferito che il tarantino ha fatto un passo importante, trasferendosi a Brescia ed iniziando a convivere con lei.

Il destino ha voluto che la discussa coppia intraprendesse il nuovo percorso in un momento delicato per il Bel Paese e per il mondo per via dell'emergenza sanitaria.

"Per me è una fortuna averlo qui in questo delicato momento", ha spiegato la Platano mentre Guarnieri ha precisato che è da oltre dieci giorni in Lombardia e che sarebbe dovuto rientrare in Puglia ma ha preferito restare al fianco della fidanzata vista la situazione.

U&D, Ida e Riccardo: la svolta dopo le tensioni dei mesi scorsi

La tormentata love story tra Ida e Riccardo ha appassionato in questi ultimi due anni i fan del trono over di Uomini e Donne. Un tira e molla infinito tra dichiarazioni d'amore, liti infuocate, proposte di matrimonio e fiumi di lacrime.

A fine gennaio Ida era tornata nello studio del people show e, dopo la sfilata, era parsa visibilmente turbata e affranta. Stato d'animo che non era passato inosservato, con la siciliana che aveva evitato di rispondere. In seguito, Guarnieri aveva anche cancellato dal profilo Instagram le foto che lo ritraevano con la Platano.

A porre fine ai rumors su una presunta rottura è stata una successiva ospitata nella trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi.

Entrambi hanno ammesso di aver litigato in più di una circostanza e di essere stati sul punto di lasciarsi. Alla fine la parrucchiera ha riferito di essere innamorata di Riccardo, e quest'ultimo ha riservato dolci parole alla fidanzata che ha raggiunto ad inizio marzo a Brescia.

'Gioca con mio figlio e sta gradualmente costruendo un rapporto con lui'

Nonostante alcuni impegni personali, Riccardo Guarnieri ha preferito non rientrare a Taranto per restare al fianco di Ida durante il periodo di quarantena.

"Stiamo vivendo questo momento particolare insieme e devo sottolineare che non abbiamo ancora litigato", ha riferito la Platano, che al magazine di Uomini e Donne ha dichiarato di "amare moltissimo" l'ex cavaliere del trono over.

Inoltre la siciliana ha spiegato che in questa fase il fidanzato la sta aiutando tantissimo e che le trasmette sicurezza. "Mi sento serena e tranquilla grazie a lui, mi supporta dal punto di vista morale e sono felice di averlo vicino a me", ha precisato Ida che ha aggiunto che stanno vivendo la convivenza in maniera naturale e piacevole.

Inoltre Guarnieri ha instaurato un buon feeling con il figlio dell'ex dama del people show di Canale 5: "Sta costruendo piano piano il suo rapporto con Samuele.

Giocano spesso a PlayStation e si fanno anche qualche dispetto". In chiusura, Ida ha riferito che è in costante contatto con Gemma Galgani: "Nessuno potrà cambiare il nostro rapporto. Non l'abbandonerò mai".