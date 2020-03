Arrivano le nuove avvincenti anticipazioni settimanali della soap opera ambientata in un condominio immaginario di Posillipo, Un posto al sole. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che verranno trasmesse dal 9 al 13 marzo 2020, tutte le sere su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Le vicende dei nuovi episodi saranno principalmente incentrate sui tentativi di Marina di aiutare Fabrizio in carcere, sulla crisi matrimoniale fra Filippo e Serena e sulla decisione di Vittorio di trasferirsi nel seminterrato per allontanarsi da Guido.

Michele e Vittorio continuano le indagini

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Filippo deciderà di assumere Cristiana nel ruolo di skipper, mentre Serena prenderà un'importante decisione destinata a cambiare definitivamente il suo matrimonio. Michele e Vittorio continueranno ad indagare sul pastificio, attirandosi le antipatie di tutti gli operai del luogo. Fabrizio sarà costretto a rimanere ancora in prigione, mentre Marina farà di tutto per aiutarlo con l'aiuto morale di Roberto.

Guido e Michele noteranno l'impegno che Vittorio sta mettendo nell'inchiesta sul pastificio e ne saranno molto felici. Dopo vari tentativi, Niko riuscirà a convincere Serena e Filippo ad avere un confronto esplicativo. Nel corso della loro discussione però, i due coniugi non riusciranno a trovare un punto d'incontro soprattutto perché Filippo non accetterà passivamente la decisione della moglie di chiedere la separazione.

Nel frattempo, Leonardo diventerà sempre più presente nella vita di Serena, peggiorando le sorti del matrimonio di quest'ultima.

Vittorio decide di trasferirsi nel seminterrato

Fabrizio inizierà a rassegnarsi all'idea di dover rimanere in carcere anche se Marina cercherà di convincerlo del contrario, facendo di tutto per farlo liberare. Orgoglioso di avere un figlio che potrebbe diventare un noto giornalista, Guido si lascerà trasportare dalle sue emozioni fino a compiere un passo falso che potrebbe rovinare tutto.

Proprio mentre sta per essere travolto dai debiti, Alberto riceverà una chiamata per presentarsi ad un importante colloquio di lavoro che alla fine si rivelerà essere qualcosa di misterioso e pericoloso. Leonardo consiglierà a Serena di non cambiare le sue scelte soltanto perché suo marito non le approva, mentre Vittorio deciderà di abbandonare la carriera giornalistica e di trasferirsi nel seminterrato per stare il più lontano possibile da suo padre. Scosso dalla separazione con la moglie, Filippo incontrerà Cristiana mentre Serena si consolerà con Leonardo. Alberto rimarrà molto scosso dall'incontro con il boss Tregara, mentre Mariella cercherà di convincere Vittorio a perdonare suo padre.