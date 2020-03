Arrivano le nuovissime anticipazioni della soap opera italiana "Il Paradiso delle signore", ambientata in un immaginario centro commerciale milanese degli anni 60'. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che verranno trasmesse in Italia dal 9 al 13 marzo 2020, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo del bikini al Paradiso, sul tentato suicidio di Angela e sul triangolo amoroso fra Umberto, Adelaide e Achille.

Riccardo salva Angela

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Riccardo riuscirà a salvare in tempo Angela quando quest'ultima cercherà di togliersi la vita. Dopo essersi ripresa, la donna chiederà al Guarnieri di non riferire a nessuno del suo tentativo di suicidio. Salvatore e Gabriella non riusciranno più ad ignorare la crisi del loro rapporto, mentre Marta e Vittorio cercheranno di convincere Agnese ad accettare i primi bikini nella nuova collezione primavera-estate del Paradiso.

Riccardo chiederà a Marta di non dire a Ludovica che lui ha trascorso diverso tempo insieme ad Angela. Adelaide cercherà di riavvicinarsi ad Umberto anche se l'uomo sembrerà essere più interessato agli affari che al resto. Dopo aver parlato con la moglie e Federico, Vittorio avrà una nuova idea per pubblicizzare al meglio le nuove collezioni del Paradiso. Marcello ascolterà una conversazione fra Gabriella e Roberta e scoprirà che Angela è partita insieme a Riccardo.

Rocco riuscirà a conquistare Marina proprio quando a quest'ultima verrà proposto di girare un film a Roma.

Marina decide di partire

Gabriella e Roberta faranno di tutto per coprire Angela al lavoro, mentre l'arrivo del bikini al Paradiso sarà fonte di parecchie discussioni. Delusa dall'atteggiamento troppo distante di Umberto, Adelaide si avvicinerà sempre di più ad Achille Ravasi senza sapere che l'uomo le sta nascondendo qualcosa.

Rientrato a casa, Riccardo ripenserà ai bei momenti trascorsi alla villa di Rapallo con Angela e deciderà di non raccontare nulla ad Adelaide e Ludovica. Nel frattempo, Angela ritornerà alla sua vecchia vita facendo pace con Marcello senza rivelargli cosa prova veramente per Riccardo. Dopo aver riflettuto, Marina sceglierà di lasciare Rocco per girare un film a Roma. Per questo motivo, organizzerà un brindisi d'addio alla Caffetteria a cui parteciperanno tutti i suoi conoscenti del Paradiso. Umberto si arrabbierà moltissimo quando Adelaide annuncerà le sue nozze imminenti con Achille. Intanto, Riccardo e Angela si faranno trasportare dai loro sentimenti e cederanno alla passione.