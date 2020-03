Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la TV Soap americana in onda da oltre vent'anni sui teleschermi italiani. Gli spoiler delle puntate in programma dall'8 al 14 marzo su Canale 5, rivelano che Taylor Hayes non sarà d'accordo della decisione della figlia Steffy Forrester di trasferirsi in Europa insieme alle bambine. Donna, invece, organizzerà un piano per riavvicinare Bill Spencer e Katie Logan.

Beautiful, puntate 8-14 marzo: Taylor in ansia per la figlia

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da domenica 8 a sabato 14 marzo su Canale 5, rivelano che Steffy e sua madre trascorreranno un piacevole pomeriggio nella casa sulla scogliera in compagnia di Kelly Phoebe.

Qui, le due donne appariranno entusiaste dalla new entry in famiglia. A tal proposito, Taylor sarà felice che la figlia abbia finalmente esaudito il suo sogno di dare una sorellina alla nipote. Tuttavia, la Hayes dimostrerà preoccupazione per la Forrester, visto che si occupa personalmente di due creature.

Zoe non vuole che Flo riveli la verità sullo scambio delle culle

Nel frattempo, Xander e Zoe si scambieranno un bacio appassionato. Peccato, che la loro dimostrazione d'affetto venga fermata dalla modella.

Quest'ultima, infatti, scoprirà che Wyatt ha postato sui social una sua foto in compagnia di Flo. Per questo motivo, la Buckingham temerà che la Fulton possa rivelare la verità sullo scambio delle culle. Una paura, che si rivelerà fondata, visto che la giovane vorrà mettere le cose a posto con Hope, dopo aver accusato diversi sensi di colpa. Ma ecco, che l'iniziativa sarà fermata da Zoe, la quale cercherà di farle cambiare idea.

A tal proposito, le due giovani saranno contattate dal dottor Reese, il quale ordinerà di non raccontare la verità alla Logan per nessuna ragione al mondo.

Sally gelosa di Flo, Katie e Bill di nuovo complici

Le trame di Beautiful in onda prossima settimana (8-14 marzo), rivelano che Sally apparirà turbata dopo aver appreso che Wyatt ha ritrovato la fidanzata del liceo. Un atteggiamento, che sarà notato dallo Spencer, il quale organizzerà un piano per cambiare le cose.

Il giovane, infatti, inviterà Flo ad una cena a casa sua per farle conoscere la Spectra. Donna, invece, cercherà di convincere Katie a tornare insieme a Bill dopo la fine del matrimonio con Thorne. A tal proposito, i genitori di Will si daranno appuntamento in un ristorante, dove dimostreranno di essere molto complici. Purtroppo, l'incontro sarà funestato da una terribile notizia.

Steffy decide di lasciare Los Angeles

Hope e Liam, nel frattempo, rimarranno senza parole dopo aver scoperto la decisione di Steffy. In particolare, la Forrester deciderà di lasciare Los Angeles per qualche tempo insieme a Kelly e Phoebe.

Una scelta, che scatenerà il malumore di Taylor, la quale temerà che le bambine avvertano il distacco dallo Spencer. Per questo motivo, la Hayes proverà a spronare la figlia a tornare con il suo ex marito.