Nella serata di oggi, domenica 8 marzo, andrà in onda la terza e ultima puntata della mini serie La vita promessa 2, lo sceneggiato di Rai 1 diretto da Ricky Tognazzi. Nel corso dell'appuntamento di stasera si scoprirà il futuro di Carmela, pressata da Bruno e Spanò. Dopo il successo della prima stagione, anche questa seconda serie ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico nel corso delle prime due puntate, confermandosi uno dei migliori prodotti trasmessi dalla Rai in questi primi mesi del 2020.

Chi non riuscirà a vedere la puntata di stasera, potrà comunque contare sulla replica disponibile da stanotte su Rai Play, la piattaforma in streaming della Rai dove vengono caricati i video delle repliche dei programmi in onda sulle reti della televisione pubblica.

Il video della replica dell'ultima puntata de La vita promessa 2 sarà caricato su Rai Play dopo la fine dell'appuntamento di stasera. Il servizio in streaming messo a disposizione dalla Rai può essere utilizzato su computer, smartphone, tablet e Smart TV.

Sui device mobili, l'applicazione è gratuita (dispositivi Android e iOS). Per poter vedere i contenuti presenti sulla piattaforma online è necessario completare il form di registrazione, utilizzando il proprio profilo Facebook o Google, oppure un indirizzo email. Oltre alle nuove puntate della seconda stagione, su Rai Play sono disponibili anche gli episodi della prima serie.

Per avere accesso alla replica della terza puntata e a quelle precedenti bisogna effettuare per prima cosa l'accesso alla piattaforma, quindi digitare la parola chiave La vita promessa tramite il campo di ricerca posizionato in alto a destra.

Si aprirà una nuova pagina, in cui si andrà a cliccare sul riquadro posizionato sotto l'intestazione Titoli. In automatico, il sito reindirizzerà l'utente alla pagina dedicata agli episodi della nuova stagione della mini Serie TV Rai. Dopo aver visto l'ultimo episodio in onda questa sera, chi vuole può rivedere le puntate della prima serie semplicemente cliccando sul menu a tendina accanto a Stagione 2 e selezionando Stagione 1.

Anticipazioni terza e ultima puntata

Il finale della seconda stagione de La vita promessa 2 avrà per protagonista la famiglia Rizzo e, in particolare, Carmela. La donna, che da poco aveva riscoperto la gioia di essere madre prendendosi cura della piccola Sarah, dovrà fare i conti non solo con il ritorno del padre della bambina (Bruno), ma anche con le pressioni sempre più forti del malavitoso Vincenzo Spanò. L'uomo, interpretato dall'attore Francesco Arca, dopo essere riuscito a scappare dal carcere è tornato a Little Italy ed è determinato a conquistare Carmela. Nel frattempo, la donna correrà il rischio di perdere il ristorante, l'unica fonte di sostentamento della famiglia, a causa del fenomeno di speculazione edilizia che investirà la città di New York.