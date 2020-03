L'epidemia di Coronavirus che da febbraio sta colpendo il nostro paese continua e, per questo, molte produzioni televisive hanno subito delle sospensioni e delle cancellazioni. Questo è il caso di 'Vieni da Me' e 'Detto Fatto' sulla Rai o di 'Domenica Live' e 'Verissimo' su Canale 5. Uno dei pochi programmi che, fino ad ora, non sembrava aver risentito molto dell'emergenza è il Grande Fratello, che va in onda senza pubblico in studio ma che sta continuando con la sua programmazione regolare. Tuttavia Mediaset starebbe pensando di chiudere la quarta edizione del reality prima del previsto.

A riportare la notizia è TV Blog.

GF VIP, si valuta di terminare l'edizione l'8 aprile

Nei piani originari di Mediaset il 'Grande Fratello Vip' si sarebbe dovuto concludere il 27 aprile in quella che sarebbe dovuta essere una delle edizioni del reality più lunghe degli ultimi anni. L'epidemia di coronavirus, però, potrebbe cambiare questi piani: secondo quanto comunicato dal blog la quarta edizione del reality potrebbe andare a concludersi l'8 di aprile, ovvero circa tre settimane prima del previsto.

La decisione, in questo senso, verrà presa dopo la puntata serale della prossima settimana. Sempre il sito, però, riporta che nel caso in cui dovesse verificarsi un caso di contagio all'interno della produzione il programma si interromperebbe immediatamente (cosa successo a Detto Fatto su Rai 2, che è stato sospeso subito dopo la positività di una truccatrice).

Anche i concorrenti ipotizzano una chiusura anticipata

Intanto l'ipotesi di chiusura anticipata è balenata anche tra i concorrenti della casa ed è saltata fuori, in particolare, durante un discorso tra alcuni inquilini. Il primo a parlarne è stato Aristide Malnati che ha ipotizzato una chiusura entro poche settimane: "Non dico di annullare il programma, ma almeno ridurlo. Magari finirlo tra una decina di giorni.

Una o due puntate e poi dire il vincitore". A supportare questa tesi anche Patrick che paventa una chiusura per cause di forza maggiore: "La chiusura anticipata dipende dalla gravità della situazione. Potrebbe chiudere per cause maggiori".

Sossio, invece, ha ammesso di aver chiesto agli autori se è prevista una chiusura anticipata del programma: "Io ho chiesto in confessionale e mi hanno detto che stanno valutando". Nella giornata di ieri, sabato 14 marzo, Alfonso Signorini ha aggiornato con un comunicato i concorrenti: "La situazione in Italia è seria, sono state chiuse tutte le attività non indispensabili.

Le regioni più colpite continuano a essere Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il numero dei guariti supera, anche se non di molto, quello dei morti".