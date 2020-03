Giovedì 5 marzo i telespettatori di Grey's Anatomy hanno finalmente assistito all'epilogo della storyline riguardante l'amatissimo personaggio di Alex Karev. Il chirurgo pediatrico, dopo aver scoperto di essere diventato padre di due splendidi gemellini, ha infatti deciso di abbandonare Seattle per trasferirsi nel Kansas. Chiedendo, tramite una lettera, il divorzio alla sua attuale moglie, l'uomo ha quindi iniziato una nuova vita accanto al suo primo, grande amore: Izzie Stevens. A poche ore dalla messa in onda della puntata più attesa della sedicesima stagione, i primi commenti da parte dei protagonisti hanno iniziato a circolare sul web.

La Pompeo rende omaggio al percorso di Alex Karev in Grey's Anatomy

La prima, in ordine di tempo, a rendere omaggio al percorso di Alex Karev è stata la showrunner di Grey's Anatomy. La donna, pur non chiarendo la scelta di riunire Alex ed Izzie dopo dieci anni dall'ultimo incontro, ha posto l'accento sulla straordinaria crescita del personaggio. Ribadendo che la decisione di Justin Chambers rappresenta una grossa perdita per l'intero show, la Vernoff ha quindi detto addio ad uno dei personaggi più iconici del suo show.

A far da eco alle parole della showrunner sono arrivate, questo pomeriggio, le attesissime dichiarazioni di Ellen Pompeo. La protagonista di Grey's Anatomy, notoriamente legata all'interprete di Alex Karev da una profonda amicizia, ha difeso le scelte degli sceneggiatori. Ecco cos'ha dichiarato il volto di Meredith Grey tramite i suoi canali social:"Grazie a Debbie Allen e agli scrittori per aver dato ad Alex Karev il miglior finale possibile.

Grazie a Shonda Rhimes per aver creato un personaggio così sorprendente. Personalmente ritengo che l'idea di tornare agli inizi abbia dato vita alla migliore trama possibile. Gli incredibili primi anni sul set e l'incredibile cast del passato ha creato base così solida che lo spettacolo riesce ancora a stare in piedi."

L'interprete di Meredith Grey ringrazia i fan di Grey's Anatomy

La protagonista di Grey's Anatomy, nel lungo messaggio diffuso su Instagram, ha inoltre colto l'occasione per ringraziare i numerosi fan del Medical Drama.

Dopo oltre 15 anni di programmazione, lo show risulta ancora la punta di diamante per il network. Un traguardo che l'attrice ha così commentato: "Grazie! Siete davvero i fan migliori! I più fedeli che si possano desiderare. Grazie a voi riusciamo a fare un grande show... grazie a voi facciamo la storia della televisione! Non siate tristi! Come dice sempre Debbie Allen, celebriamo gli attori, gli sceneggiatori e la fantastica troupe che da vita a questo spettacolo ogni settimana! Non importa quale sia la sfida o se siamo stanchi, alla fine ci fate sempre andare avanti! Tanto amore e gratitudine a tutti voi."