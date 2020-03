La puntata serale di ieri, lunedì 2 marzo, del Grande Fratello VIP ha lasciato molti strascichi. In particolare molte polemiche sono scoppiate in seguito allo scontro tra Valeria Marini, Fernanda Lessa e Antonella Elia. Alfonso Signorini, Pupo e Wanda Nara hanno infatti attaccato la modella brasiliana a causa dell'uso che la donna farebbe della religione, utilizzata per difendersi da Antonella Elia (che la stessa Fernanda ha definito essere 'un diavolo'). Dopo la ramanzina arrivata dallo studio, Fernanda è crollata in un lungo pianto durante la notte; questo ha portato molte critiche al conduttore, individuato da molti utenti come la causa delle lacrime della donna.

Il web contro Alfonso Signorini: su 'change.org' petizione per toglierlo dalla conduzione

Nelle ultime ore sono molti i commenti degli utenti che si scagliano contro il conduttore Alfonso Signorini, colpevole a loro dire di avere dei favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti e in particolare nei confronti di Antonella Elia: diversi utenti, infatti, chiedevano dei provvedimenti contro la showgirl dopo aver spintonato la Marini. Inoltre molte critiche sono state rivolte al conduttore e agli opinionisti per le parole che hanno rivolto a Fernanda Lessa.

Per tutti questi motivi nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, è apparsa sul sito web 'change.org' una petizione per chiedere a Mediaset di togliere Alfonso Signorini dalla conduzione del reality. Nel testo della motivazione della petizione si accusa il conduttore di aver causato in Fernanda Lessa una "forte crisi depressiva" e di svolgere male il proprio lavoro (a causa di "favoritismi e della mancata punizione di violenza fisiche e verbali").

In circa due ore la petizione ha raggiunto oltre un centinaio di firme.

Il marito di Fernanda: 'Spero possa rimanere il meno possibile là dentro'

Ma le polemiche contro il programma non finiscono qui. Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, infatti, ha avuto da ridire sul modo in cui è stata trattata la moglie e ha espresso tutto il suo disappunto attraverso le storie sul suo profilo Instagram: "Nella puntata di ieri sera è stata lesa la dignità di un popolo, di una persona e di un credo.

Mia moglie è stata fatta passare come una strega e nella puntata sembrava ci fosse una caccia alle streghe. Fossi in voi mi vergognerei. Anche la Elia ha detto che Fernanda è indemoniata, ma il video non lo avete mostrato. Io il filmato lo ho qui. Perché non lo avete fatto vedere? Che cosa ha la Elia di diverso rispetto agli altri? Che schifo, davvero. Amore mio (riferendosi a Fernanda, ndr) spero che tu possa rimanere là dentro il meno possibile per la tua dignità, per il tuo bene e perché non ti fa bene stare in un posto che è pieno di vipere".