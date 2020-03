Stasera, sabato 7 marzo, andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi giunto alla sua ottava e penultima puntata. Ospiti di questa sera saranno sia il bomber del Milan, Zlatan Ibrahimovic, sia il trio comico formato da Carlo Conti, Pieraccioni e Panariello. Conti infatti riceverà una lettera dai suoi colleghi e amici.

Anticipazioni ottava puntata: Carlo Conti riceve l'invito da Panariello e Pieraccioni

Continua il successo per lo show di Canale 5 firmato da Maria De Filippi.

È stato tanto il successo della scorsa settimana con Pio e Amedeo (in compagnia del fratello Gabriele) protagonisti di tante risate grazie alla lettera mandata a Belèn Rodriquez e Stefano De Martino, che questa sera si proverà una replica. Secondo le anticipazioni pubblicate dai canali social ufficiali del programma, a intrattenere il pubblico di Mediaset, sarà il trio comico formato da Conti, Panariello e Pieraccioni a ricevere la lettera da Pio e Amedeo. Per l’occasione Carlo Conti abbandonerà gli studi della Rai per essere ospite in prima serata di Maria De Filippi: due grandi amici che, dopo il festival di Sanremo, torneranno ancora una volta insieme in televisione, per regalare al pubblico qualche momento di serenità e spensieratezza.

Quella di questa sera sarà una puntata da non perdere anche per i tifosi del Milan e per tutti gli appassionati di calcio. Ospite della De Filippi sarà infatti il bomber del Milan, Zlatan Ibrahimovic, il quale farà una sorpresa ad un fortunato tifoso.

Ascolti C'é Posta per Te

In attesa di scoprire le avventure degli ospiti di stasera, bisogna riconoscere il grande successo che il programma di Maria sta ottenendo in questa stagione in cui si è affermato come il programma più visto del sabato sera.

Tutte le puntate hanno registrato ascolti non inferiori a 5.000.000 di spettatori, con punte di share di oltre il 30%. Il programma della De Filippi si conferma il più visto dei tanti reality di casa Mediaset, con audience che supera di gran lunga anche l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, in onda ancora su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini.

La scorsa puntata, la settima, andata in onda sabato 29 febbraio e con ospiti Higuain e Pio e Amedeo, i quali hanno mandato la lettera a Belèn e al marito Stefano De Martino, ha tenuto incollati davanti al video ben 6 milioni 143 mila telespettatori, totalizzando una percentuale di share pari al 30.10%.

La De Filippi ha così battuto di gran lunga la concorrenza della RAI che mandava in onda ''Una Storia da Cantare'', la cui puntata condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero e dedicata ad Adriano Celentano, ha totalizzato 3 milioni 274 mila telespettatori, con uno share del 15.8%.