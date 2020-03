Riccardo e Ida hanno superato l'ennesima crisi. La coppia, nella puntata di giovedì 5 marzo, è tornata a Uomini e Donne per raccontare ai fan come procede la loro relazione, che ha attraversato un periodo buio. Adesso, però, il momento difficile sembra essere del tutto superato e a conferma di ciò è arrivata l'intervista del Guarnieri rilasciata al magazine ufficiale del dating show. L'ex cavaliere ha parlato non solo dei motivi che hanno scaturito l'allontanamento, ma anche di ciò che ama di più della sua compagna, svelando così di apprezzare ogni aspetto della vita della Platano.

Riccardo e Ida hanno superato la crisi

"È stato un periodo davvero difficile, durato tre settimane, in cui Ida e io abbiamo litigato molto", ha svelato Riccardo a "Uomini e donne Magazine". Il motivo delle discussioni, secondo quanto affermato dal Guarnieri, sarebbe legato al passato: una donna con cui avrebbe avuto una liaison nel 2018, prima del ritorno di Riccardo in trasmissione. Questa donna, però, sarebbe tornata nella vita del Guarnieri prima che lui ricominciasse a frequentare Ida. Si sarebbero visti due volte, per questo motivo la donna avrebbe contattato la Platano per raccontarle tutto.

Riccardo, però, ha voluto chiarire che prima di leggere la lettera d'amore scritta alla compagna (in cui le ha anche chiesto di sposarlo), non vi era più nessuna nella sua vita. Successivamente il Guarnieri ha confermato che il gesto di cancellare le foto, dal suo profilo Instagram, è legato a un momento di rabbia, dovuto all'ennesima lite con la Platano, ma in ogni caso ormai è acqua passata. L'ultima presenza della coppia a Uomini e Donne ha poi confermato che Ida e Riccardo sono molto uniti, tanto da aver raccontato dei problemi attraversati con calma e senza ulteriori discussioni.

La dichiarazione d'amore di Riccardo per la fidanzata

"Ida mi piace così com'è" ha dichiarato Riccardo, che ha confermato di apprezzare il modo della Platano di essere donna e madre e di accettare, per questo, anche i suoi piccoli difetti. Questa è una vera e propria dichiarazione d'amore: Guarnieri ha aggiunto di sentirsi più sereno e sicuro rispetto alla sua relazione con Ida.

Il problema più grande che la coppia ha sempre avuto è la mancanza di comunicazione, ma adesso anche questo aspetto sembra essere migliorato.

Ida e Riccardo hanno avuto modo di passare del tempo insieme e hanno potuto parlare in maniera serena, come non era mai accaduto fra di loro. L'ex cavaliere è certo che ciò che ha con Ida, non l'ha mai cercato e voluto da nessun'altra: pare che per i due volti noti del trono over la strada adesso sia tutta in discesa.