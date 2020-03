Le anticipazioni della soap opera Il Segreto riportano che nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 8 a venerdì 13 marzo ci saranno diverse novità. Su tutte, si assisterà alla morte di Meliton che verrà assassinato nel bosco da uno sconosciuto armato di fucile.

Puente Viejo verrà devastata da un'epidemia

Carmelo farà di tutto affinché Puente Viejo non venga sommersa. Garcia Morales sarà convinto che qualcuno abbia ucciso Fernando Mesia, e per questo motivo darà il via alle ricerche.

Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro riceveranno una brutta notizia da Mauricio, il quale li informerà che sul paese si è abbattuta un'epidemia che ha causato la morte di molti animali e sta rovinando i campi. Trattandosi di una malattia ignota, la matrona comincerà a preoccuparsi seriamente per questa situazione piuttosto precaria.

Il sindaco chiederà a Meliton di trovare il sottosegretario che sembrerà svanito nel nulla. Intanto, l'emergenza sanitaria si farà sempre più preoccupante, perché la misteriosa malattia comincerà a contagiare anche gli esseri umani.

Lo sceriffo, dopo aver seguito i consigli di Raimundo, riuscirà a trovare le mappe che teneva con sé il compianto Conrado. Solo in questo modo, secondo Ulloa, sarà possibile trovare delle sorgenti d'acqua incontaminata.

Meliton verrà assassinato nel bosco

Il sottosegretario Garcia Morales rientrerà finalmente a Puente Viejo, e qui verrà accusato da Severo e Carmelo di essere il responsabile della diffusione dell'epidemia, mentre Raimundo sarà convinto dell'innocenza dell'uomo.

Poco dopo, Leal, Santacruz, Mauricio e Meliton decideranno di unire le proprie forze per mettersi alla ricerca di sorgenti d'acqua pulita. Il gruppo utilizzerà le mappe di Conrado ma, quando sarà nei pressi della zona segnalata, verrà sorpreso da alcuni colpi di fucile.

Nel frattempo, a Puente Viejo si avvicinerà il giorno del matrimonio di Prudencio e Lola. Quest'ultima noterà uno strano comportamento di Marcela Del Molino.

Invece Carmen deciderà di esibirsi con la compagnia di flamenco durante le nozze per rimediare all'infortunio occorso alla cugina.

Arriverà finalmente il giorno del "fatidico sì", e i due giovani diventeranno marito e moglie alla presenza di Don Berengario e Don Anselmo. Durante i festeggiamenti, Meliton si recherà da solo nel bosco alla ricerca della sorgente non contaminata, però all'improvviso si imbatterà in un uomo misterioso che gli toglierà la vita sparandogli con un fucile.

Esther proverà ad allontanare la madre da Puente Viejo

Marina spiegherà a Don Berengario perché in passato è scappata via senza rivelargli di essere incinta.

Esther non vorrà obbedire alla madre e continuerà a portare avanti il suo piano facendosi aiutare da un complice di nome Samuel.

La giovane riuscirà a tendere una trappola a Marina con l'intento di allontanarla una volta per tutte da Puente Viejo. La donna però capirà le intenzioni della figlia che, in realtà, vorrebbe trarre in inganno proprio Berengario. Ad ogni modo, la signora deciderà comunque di lasciare il paese di sua spontanea volontà.