Un tweet di Vladimir Luxuria, cancellato e poi ripubblicato, ha fatto scattare l'allarme. Piero Chiambretti sarebbe ricoverato all'ospedale Mauriziano di Torino per coronavirus. Nessuna conferma ufficiale dal diretto interessato che, secondo quanto riferito dall'opinionista, sarebbe stato trasferito nel nosocomio piemontese con la madre, Felicita, dopo essere risultato positivo al tampone.

L'indiscrezione è stata successivamente rilanciata da Dagospia ed ha inevitabilmente fatto il giro del web. "Facciamo sentire a Piero Chiambretti ed alla mamma tutto il nostro affetto, ce la farete" - ha scritto Luxuria dopo aver eliminato un precedente 'cinguettio' che faceva riferimento al ricovero di Pierino la peste.

Mediaset aveva deciso di interrompere la settimana scorsa la messa in onda del programma CR4 La Repubblica delle donne ma esclusivamente per questioni di palinsesto e non per problematiche legate alle condizioni di salute del presentatore.

Facciamo sentire a @PChiambretti e alla mamma Felicita ricoverati per #coronavirus tutto il nostro affetto... ce la farete! 💪❤️🇮🇹🙏 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 17, 2020

Chiambretti e la madre ricoverati al Mauriziano di Torino, Repubblica: 'Non sono gravi'

Ulteriori dettagli sul ricovero di Chiambretti al Mauriziano sono stati successivamente riferiti dal quotidiano Repubblica.

Il conduttore televisivo e la madre sarebbero stati trasferiti in ambulanza all'ospedale torinese. Inoltre è stato precisato che non sarebbero in gravi condizioni. Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosi fan del conduttore televisivo, allarmati dopo che si era diffusa la notizia della positività al coronavirus. Tra l'altro Chiambretti aveva incentrato parte dell'ultima puntata di CR4 sull'emergenza sanitaria.

In seguito Mediaset aveva deciso di sospendere il programma per dare maggiore spazio alle trasmissioni di informazione. Analogo provvedimento era stato preso per Verissimo e Domenica Live. Nel frattempo alcuni protagonisti de La Repubblica delle donne sono stati ospiti di altri talk show e programmi di approfondimento. Tra gli altri Iva Zanicchi che ieri sera, 16 marzo, ha preso parte a Diritto e rovescio, in onda su Rete 4, mentre Cristiano Malgioglio era stato a Live Non è la d'Urso lo scorso 8 marzo.

Serena Grandi: 'Sono stata due volte da Chiambretti, mi sono messa in quarantena'

Piero Chiambretti non è il primo conduttore Mediaset a risultare positivo al Covid 19. La settimana scorsa Nicola Porro aveva annunciato di aver contratto il virus ed, in collegamento con Stasera Italia speciale, era parso visibilmente provato: "Ho la febbre a 39 ed una fastidiosa tosse".

A distanza di alcuni giorni il giornalista, via social, ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute: "Sto meglio, ho sconfitto il coronavirus". In precedenza anche la redazione de Le Iene era stata messa in quarantena dopo la positività di un componente dello staff.

Non è da escludere, a questo punto, che analogo provvedimento venga preso per la redazione di CR4 La Repubblica delle donne. Nel frattempo Serena Grandi ha riferito all'Adnkronos di essersi messa in 'auto-quarantena': "Sono stata due volte da Chiambretti".