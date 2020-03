È una notizia lanciata pochi minuti fa da Dagospia, quella per cui il noto conduttore di Mediaset, Piero Chiambretti, sarebbe stato ricoverato insieme alla mamma Felicita all'ospedale Mauriziano di Torino (la news è poi stata ripresa anche da Il Messaggero).

Una notizia questa che mette in allarme la rete di Berlusconi, in quanto fino a poco tempo fa Piero è stato impegnato nelle registrazioni delle puntate del suo programma in onda su Rete 4. Ricordiamo che, proprio a causa del Coronavirus, il programma era stato sospeso per lasciare spazio all’informazione della rete.

‘Il programma è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima’, aveva detto lo stesso conduttore torinese. Paura anche per Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, opinionisti del reality Grande Fratello, sempre presenti alle registrazioni delle puntate; entrambi però stanno bene e al momento pare non hanno problemi di Salute.

Vladimir Luxuria su Twitter: ‘Sono forti, ce la faranno entrambi’

In pochi minuti la notizia di Dagospia ha fatto il giro del web e tanti si sono scatenati a diffonderla e a verificare la veridicità della fonte.

Tanti sono stati anche i messaggi di sostegno da parte di vip e personaggi famosi da sempre vicini al conduttore Mediaset. Tra questi, ha fatto scalpore il tweet dell'ex parlamentare Vladimir Luxuria. ‘Il mio più sincero augurio a Piero Chiambretti e alla mamma ricoverati al Mauriziano per il coronavirus. Ce la faranno entrambi che sono forti’. Con queste parole la Luxuria ha espresso la sua vicinanza alla difficile situazione che Chiambretti sta attraversando.

Coronavirus: Mediaset cambia il suo palinsesto

L’emergenza coronavirus ha toccato anche la televisione che ha dovuto adeguare i suoi palinsesti all’emergenza sanitaria in atto. In particolare la rete del Biscione ha completamente modificato il suo daytime, con la cancellazione di vari titoli storici quali Verissimo o Domenica Live di Barbara d’Urso. Nelle ultime ore anche Uomini e Donne è stato cancellato, nonostante fossero già pronte delle puntate registrate in un periodo precedente al divagare del virus nel nostro paese.

Per Avanti un Altro e Forum, invece, Mediaset ha optato per mandare in onda delle puntate in replica, dunque non inedite, cercando di intrattenere il pubblico costretto a restare in casa per la Quaratena. Mattino 5 andrà invece regolarmente in onda, ogni giorno in diretta, senza la guida di Federica Panicucci che resterà a casa con i suoi figli.