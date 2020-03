In Italia è emergenza Coronavirus. L'ultimo bollettino aggiornato, diffuso dalla Protezione Civile nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, è stato quello che ha segnato l'incremento maggiore di contagiati e di morti da inizio epidemia: 133 i morti in 24 ore, con il numero dei positivi cresciuto di 1326 unità. L'appello unanime da parte del mondo della politica e del mondo della scienza è, in queste ore, uno: state a casa. Le persone, anche nelle zone nelle quali al momento non vige alcuna zona rossa, devono ridurre il più possibile le uscite di casa e i contatti sociali.

Ciò per evitare la diffusione del virus e il conseguente rischio di saturazione delle strutture sanitarie. E anche i vip del mondo dello spettacolo si uniscono all'appello.

Da Fiorello ad Antonella Clerici, passando per Chiara Ferragni: 'Ragazzi, state a casa'

Nelle ultime ore, come detto, sono stati molte le persone dello spettacolo che hanno utilizzato la loro popolarità per rilanciare l'appello delle istituzioni scientifiche. Una delle prime personalità a fare questo appello è stata Chiara Ferragni, influencer che su Instagram conta oltre 18 milioni di follower: "Pensateci ed usate il cervello.

Anche io sto facendo sacrifici. Questa epidemia avrà una vita molto più breve. Fatelo per voi stessi, niente panico, stiamo uniti". Un appello è arrivato anche da Antonella Clerici: "Ve ne prego, state a casa. Godiamoci la nostra famiglia e stiamo in casa per il bene di tutti. Io approfitto di questo momento per fare quelle cose che solitamente non ho tempo di fare". Dello stesso piano anche Fiorello, che con la sua solita ironia chiede al pubblico di stare nelle proprie abitazioni [VIDEO]: "Che brutta cosa andare a fare aperitivi!

Perché non stiamo un po' a casa? Evitiamo di uscire, si sta tanto bene a casa. Si può giocare a Monopoli, a Risiko... C'è del casismo intorno a me".

Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha scritto un brano

Ancora più innovativo nel suo appello è stato Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro. Ha infatti deciso di scrivere un brano dal titolo molto evocativo 'State a casa'. "Approfittiamone per ricordare quanto è importante la vita insieme.

È poco tempo! C’è solo da aspettare! Ti giuro torneremo a fare l’amore…Per ora resta casa qui con me. Per ora resta a casa. Fallo per te e per me, e per noi!" è l'ultima strofa di questo singolo che è un vero e proprio inno a rimanere nelle proprie abitazioni e a rispettare le indicazioni stabilite dal Governo. Appelli, poi, sono arrivati anche da molti altri vip: da Laura Pausini a Emma Marrone, da Ferzan Ozpetek a Barbara D'Urso passando per Frank Matano e Jovanotti. Tutti con un solo messaggio: state a casa. E a tal proposito su Twitter è in tendenza l'hashtag #Iorestoacasa, che in poche ore conta già numerosissimi messaggi.