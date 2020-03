Le avventure dello sceneggiato Il Paradiso delle signore, si arricchiscono sempre di colpi di scena. Nell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Rai il 13 marzo 2020 sempre a partire dalle ore 15:40, una storica protagonista della popolare fiction farà un annuncio clamoroso. Si tratta di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che dopo aver tentato invano di riavvicinarsi al cognato comunicherà ai suoi cari che presto si sposerà con Achille Ravasi (Roberto Alpi), un suo vecchio amico ritrovato di recente.

La decisione improvvisa della contessa turberà Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), che si mostrerà parecchio furioso. Riccardo (Enrico Oetiker) e Angela Barbieri (Alessia Debandi), invece dopo aver fatto il possibile per nascondere ciò che provano l’uno per l’altra, si lasceranno andare alla passione.

Marina decide di trasferirsi a Roma, Rocco confortato da Agnese e Salvatore

Le anticipazioni della 105esima puntata che occuperà Rai Uno venerdì 13 marzo 2020, raccontano che ci saranno dei risvolti per vari personaggi.

Per iniziare Marina dopo aver riflettuto a lungo prenderà una drastica decisione. La giovane Fiore sceglierà di trasferirsi a Roma, con l’obiettivo di realizzare finalmente il suo sogno, ovvero quello di diventare un’attrice. In realtà la scelta della commessa del paradiso non sarà per niente una novità, per aver sempre messo la carriera al primo posto. Rocco non reagirà bene, quando verrà a conoscenza dell’imminente partenza della donna che è riuscito a conquistare con tanta fatica.

Per fortuna a consolare il giovane siciliano ci penseranno la zia Agnese e il cugino Salvatore, che faranno il possibile per sollevare l’umore del parente. Intanto Marina farà sapere anche alle sue colleghe che presto lascerà Milano, organizzando un brindisi in caffetteria: durante i festeggiamenti la Fiore darà un ultimo bacio a Rocco.

Adelaide e Achille si vogliono sposare, scoppia la passione tra Riccardo e Angela

Nel contempo Adelaide sempre più delusa dall’atteggiamento del cognato, che la terrà a distanza a causa dei suoi numerosi affari farà una comunicazione del tutto inaspettata ai suoi familiari. In particolare Umberto, Marta, e Riccardo, apprenderanno che Achille Ravasi e la contessa Di Sant’Erasmo hanno deciso di diventare marito e moglie. Successivamente Ludovica avrà un sospetto, dopo non aver fatto fatica ad accorgersi che stia accadendo qualcosa tra il suo fidanzato e Angela. Vittorio e la moglie purtroppo riceveranno una scioccante notizia.

Umberto dimostrerà di non essere felice dopo aver saputo che sua cognata si sposerà, e di essere intenzionato a fare qualcosa per evitare che il matrimonio venga celebrato. Infine Riccardo e Angela daranno sfogo ai loro sentimenti, vivendo un momento di intimità.