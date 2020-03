Elodie sta attraversando sicuramene il momento 'più Rap' della sua carriera, almeno fino ad ora. Il riferimento non è soltanto alla relazione, ormai consolidata, con Marracash, ma alla crescente vicinanza – sia a livello di temi, che di attitudine e modo di intendere la musica – con il rap italiano, dimostrata dall'interprete romana.

Elodie e la vicinanza con il mondo rap

Nell'ultimo album, intitolato 'This Is Elodie', sono infatti presenti innumerevoli collaborazioni con rapper di primo piano, sia di vecchia che di nuova generazione.

Oltre a Marracash è possibile trovare Gué Pequeno, Gemitaiz, Fabri Fibra, Ghemon, Lazza ed Ernia.

Non proprio gli ultimi arrivati, dunque, d'altronde l'amore di Elodie per la cultura hip hop sarebbe di gran lunga antecedente all'inizio della relazione con il suo attuale compagno, almeno stando a quanto da lei dichiarato nelle interviste concesse negli ultimi mesi. Inevitabile quindi che si finisse a parlare di rap – ma anche di Marracash – nel corso di una recente ospitata a Radio 105.

Elodie, il confronto costante con Marracash: 'Sono parte integrante della sua vita lavorativa'

"Fabio mi piace tanto – ha ammesso Elodie al minuto 8 del video – sono molto felice della nostra relazione, è una bella storia in un momento bello della vita di tutti e due. E' una grande fortuna, no ?"

Poco dopo la cantante, imbeccata dallo speaker, ha ironizzato sulla gelosia "un po' terrona" di Marracash: "Si è un po' terrone Fabietto mio, ci sta, anche io lo sono a modo mio".

Nei minuti seguenti, l'interprete di 'Andromeda' ha svelato di intrattenere con il compagno un costante scambio di feedback in ambito professionale, dichiarandosi 'parte integrante della sua vita lavorativa':

"Per quanto mi riguarda, avere un confronto con lui è molto stimolante, voglio che lui sia sempre fiero di quello che faccio, questo mi da gli stimoli per fare sempre meglio. E' abbastanza severo sul giudizio della mia musica, ma quando gli ho fatto sentire il pezzo di Sanremo mi ha detto subito che gli piaceva molto [...] Anche io do pareri sulla sua musica, sono parte integrante della sua vita lavorativa".

Elodie ha poi nuovamente ironizzato sulla presunta gelosia del compagno, rispondendo ad uno degli intervistatori, che aveva parlato dei "flirt con molti artisti del mondo rap", riferendosi alle numerose collaborazioni rap presenti nel disco dell'ex concorrente di 'Amici'.

"Madonna, usa un'altra parola al posto di 'flirtare', ti ho detto che è terrone", ha scherzato Elodie, appena prima di abbandonare la dimensione giocosa per approfondire i motivi alla base del suo interesse per il rap.

Elodie: 'E' come se fossi un po' una rapper'

La cantante, come già fatto più volte nelle interviste degli ultimi mesi, ha voluto sottolineare il suo background socio-culturale, sicuramente simile a quello di molti rapper.

"Vengo dalle case popolari – ha infatti spiegato – e ne sono molto orgogliosa. C'è una parte di me che... è un po' come se fossi un po' una rapper, nel modo di vivere. Quindi mi fa piacere essere vicino a loro, credo che musicalmente sono 'fi..' vicino ai rapper".

Successivamente Elodie ha affrontato uno dei temi caldi del rap italiano dell'ultimissimo periodo, molto caro a Marracash, ovvero l'importanza dell'aderenza alla realtà nel rap. Queste le sue parole: "L'autenticità è importante [...] non devi per forza venire dalle case popolari per per fare il rapper, ma se non vieni da lì, magari parla di altro".