Marco Firpo, ex cavaliere del trono over di Uomini e donne ed ex fidanzato di Gemma Galgani, rompe il silenzio e torna a parlare della dama torinese attraverso U&D Magazine.

L'ex cavaliere, sulle pagine del rotocalco, parla a cuore aperto di Gemma e ammette di non essere mai riuscito a dimenticarla dopo la rottura della loro relazione. 'Non c'è giorno in cui io non pensi a lei', confessa l'uomo, il quale svela quindi il profondo sentimento che lo lega ancora alla donna. La Galgani intanto, continua ad essere al centro delle vicende del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi, dove, nelle ultime puntate, ha accettato di tornare a frequentare il suo vecchio corteggiatore Remo.

Gossip U&D, l'ex di Gemma non riesce a dimenticarla: 'Ricordi stupendi'

Su U&D Magazine, l'ex cavaliere Marco Firpo torna a parlare di Gemma Galgani, a distanza di qualche anno dalla rottura della loro relazione. L'uomo, in una lunga intervista, ammette di non essere mai riuscito a dimenticare Gemma, raccontando tra l'altro di non essersi più visti dopo essersi lasciati. Come noto, i due cominciarono una frequentazione che non si concluse nel migliore dei modi. Dopo essere usciti insieme per qualche mese infatti, non trovarono un punto di incontro, motivo per il quale interruppero la conoscenza.

Ora Firpo rompe il silenzio e ricorda i tempi andati, ammettendo di avere 'ricordi stupendi' di quel periodo.

Marco Firpo, ex U&D, a cuore aperto su Gemma: 'Non c'è giorno in cui io non pensi a lei'

Secondo le sue parole, la storia con Gemma è stata una vera e propria storia d'amore. A tal proposito, l'ex cavaliere di U&D ammette che, quando è finita, per lui è stata una vera e propria tragedia e solo oggi ha trovato il coraggio di ammettere che 'non c'è giorno in cui io non pensi a lei'.

Frasi che fanno intuire come l'ex volto di U&D non sia riuscito a cancellare la Galgani dal suo cuore, nonostante lo stesso ammetta come sia difficile per una donna sopportare il suo stile di vita.

Marco Firpo torna a U&D per corteggiare Gemma?

Dopo le clamorose confessioni di Marco Firpo, in molti si chiedono se l'uomo possa fare ritorno al Trono Over per riproporsi alla sua ex, così come ha fatto Remo nelle scorse puntate di U&D.

Quest'ultimo, come noto, è stato chiamato in trasmissione da Tina Cipollari che, nelle ultime registrazioni, ha cercato di rintracciare gli uomini con cui Gemma ha avuto una relazione in passato. Anche per questo motivo, i fan i U&D auspicano un ritorno in studio proprio di Firpo.

In attesa di scoprire se tutto ciò avverrà, si ricorda che, il dating show di Maria De Filippi, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14:45.