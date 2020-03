Continua l'appuntamento pomeridiano con la fiction italiana 'Il Paradiso delle Signore' 4. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena e novità che sconvolgeranno significativamente le vite dei personaggi principali. Infatti, la Barbieri confesserà alle coinquiline Roberta e Gabriella (Ilaria Rossi) che Riccardo (Enrico Oetiker) l'ha baciata.

Nel frattempo, Marta scoprirà di essere sterile, mentre Adelaide sarà sempre più convinta della sua decisione di convolare a nozze con Achille Ravasi.

Trame 'Il Paradiso delle Signore' al 20 marzo: la Guarnieri è distrutta dal dolore

Gli spoiler delle prossime puntate de 'Il Paradiso delle Signore', trasmesse su Rai 1 fino a venerdì 20 marzo 2020, svelano che i coniugi Conti dovranno affrontare una dura realtà. Marta, dopo essersi sottoposta ad una molteplice quantità di controlli, verrà a sapere che non potrà mai avere bambini. Però, il marito Vittorio (Alessandro Tersigni) deciderà di inviare alcune analisi al medico Theodor Reisemann. Quest'ultimo è un luminare di origine svizzera e sarà l'ultima speranza per i due.

Intanto, il giovane Rocco (Giancarlo Commare) non riuscirà ad accettare con facilità la partenza dell'amata Venere Marina (Ludovica Coscione) e così, la perfida Irene gli donerà supporto e aiuto. Al bar arriverà la giornalista Enza Sampò, la quale apprenderà che al Paradiso è in corso la creazione di una campagna su costumi da bagno e bikini.

Il Guarnieri sarà sempre meno innamorato di Ludovica e nel momento in cui si deciderà ad interrompere la relazione, l'uomo si accorgerà che la compagna sembra alquanto decisa a convolare a nozze.

Luciano vede Clelia con Ennio al ristorante

Prossimamente, Silvia riceverà dei fiori, ma non da Luciano. Il papà di Margherita lascerà la Brancia e la contessa di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) ne sarà molto amareggiata. Al contrario, Umberto (Roberto Farnesi) incoraggerà il figlio ad ascoltare il cuore. Il direttor Conti sarà inevitabilmente sorpreso dalla relazione tra Angela e il cognato.

I coniugi Cattaneo decideranno di festeggiare il compleanno di lei andando al ristorante.

Sfortunatamente, la coppia incontrerà Ennio e la Calligaris (Enrica Pintore). Il ragioniere (Giorgio Lupano) e Clelia si siederanno a tavoli differenti e distanti. Nonostante ciò, i due continueranno a scambiarsi sguardi.

Vittorio riceve il responso delle analisi della moglie

All'alba, la talentuosa Gabriella busserà alla porta del fidanzato Salvatore, al fine di esortarlo ad andare con lei alla boutique per controllare la vetrina da lui allestita. Successivamente, arriveranno a Milano i risultati delle analisi di Marta, precedentemente spedite in Svizzera. Il capo del negozio d'abbigliamento apprenderà che non c'è stato nessun errore e l'amata moglie non potrà mai dare eredi.

In seguito, Luciano rivelerà a Clelia che non può accoglierla nella sua vita. Quando la donna starà andando da Ennio per un appuntamento, tornerà indietro e correrà dal ragioniere.