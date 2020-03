Una proposta di nozze inaspettata e nuove tensioni con Adriana Volpe. Antonio Zequila ha spiazzato conduttore e compagni di avventura nel corso della diciassettesima puntata del GF Vip. L’attore si è inginocchiato, chiedendo all’ex fidanzata di sposarlo. Un colpo di scena maturato dopo che Marina aveva inviato un romantico messaggio che non aveva lasciato indifferente il salernitano.

Quest’ultimo ha prima ribadito di provare dei forti sentimenti nei confronti della donna e poi ha manifestato l’intenzione di fare il grande passo appena terminerà l’emergenza sanitaria.

Nell’occasione Zequila ha piazzato anche una stoccata nei confronti della Volpe quando gli è stato chiesto se tra gli invitati ci saranno i coinquilini: “Al mio matrimonio vi inviterò ma non tutti” - ha dichiarato l’artista.

Una lettera alla donna più importante... quella del cuore. Marina. ❤️❤️❤️ #GFVIP pic.twitter.com/J8GMUS1V3B — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2020

Antonio Zequila si inginocchia e chiede a Marina di sposarlo

Nel corso della sua carriera Antonio Zequila è finito spesso al centro del gossip e sulla sua fama di ‘dongiovanni’ si è spesso soffermato con i coinquilini in questa edizione del Grande Fratello Vip.

Racconti che, in alcune circostanze, hanno acceso anche roventi polemiche con alcuni compagni di avventura. In particolare l’attore si è scontrato con Adriana Volpe che ha seccamente smentito di avere avuto una relazione con lui quando aveva 18 anni e lavorava come modella. Un botta e risposta al vetriolo con il salernitano che ha più volte giurato di avere avuto un incontro intimo nel suo appartamento di Milano.

“In quell’occasione non abbiamo mangiato soltanto i biscotti”.

In seguito Zequila ha provato a smussare gli angoli, chiudendo ogni discussione e scusandosi con la conduttrice televisiva. Gesto che non ha convinto del tutto la Volpe. A differenza di quest’ultima Valeria Marini ha ammesso di aver avuto un flirt con l’attore che l’ha elogiata: "È una grande donna".

La dichiarazione d'amore dell'attore al GF Vip e la stoccata ad Adriana Volpe

Con i compagni di avventura Antonio Zequila ha parlato spesso anche della sua ultima love story interrotta pochi mesi prima di entrare nella casa del GF Vip: “Sono qui anche per dimenticare questa delusione”. In queste settimane qualcosa sembra essere mutato con Marina che ha prima inviato un messaggio d’amore ‘aereo’ all’attore e poi ha fatto ‘recapitare’ una missiva romantica a conferma della volontà di voler riavvolgere il nastro e riallacciare la relazione. “A causa della distanza ci sono stati problemi tra noi. Mi dicevi sempre che l'amore vince su tutto” - ha scritto la donna firmandosi Ines, il nome scelto dal salernitano per evitare che la donna, medico dentista, finisse al centro del gossip.

Parole che hanno lasciato il segno con Zequila che nel corso della puntata del reality show del 18 marzo ha spiegato che la fiamma della passione non si è mai spenta del tutto: “Quando un amore è forte non finisce”. A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto all’artista se aveva intenzione di recuperare il rapporto con Marina una volta lasciata la casa più spiata dagli italiani. “Quando esco vorrei sposarla perché è la donna della mia vita” - ha dichiarato il gieffino dopo essersi messo in ginocchio. Stuzzicato sulla possibile presenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip alle nozze, Zequila non ha perso occasione per punzecchiare nuovamente Adriana Volpe: “Al mio matrimonio vi inviterò ma non tutti”.