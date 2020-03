Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la TV Soap iberica che ogni giorno viene seguita da oltre 2 milioni di spettatori su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda dal 23 al 28 marzo, rivelano che Matias e Marcela verranno legati a un albero. Paco morirà dopo aver lottato e salvato la vita di sua nipote Camelia. Maria, invece, scomparirà improvvisamente, mentre Emilia e Alfonso ritorneranno in paese.

Il Segreto, spoiler 23-28 marzo: Maria scopre che Esperanza e Beltran sono stati rapiti

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda da lunedì 23 a sabato 28 marzo su Canale 5, rivelano che molti cittadini di Puente Viejo, dopo il decesso di Meliton, inizieranno ad avere paura che Fernando Mesia non sia veramente morto.

In seguito, questi sospetti risulteranno fondati, dato che Maria comunicherà a Raimundo Ulloa e Francisca che Esperanza e Beltran sono stati sequestrati dall'istituto di Avila. A questo punto la Castaneda cercherà di capire dove il suo ex marito possa aver portato i suoi bimbi, seppur le ricerche successive non la porteranno ad alcuna soluzione. Intanto l'ira di Fernando non si fermerà: qui, del tutto fuori di sé, legherà Matias e Marcella in un albero e poi cercherà di prendere la piccola Camelia.

Il Segreto puntate al 28 marzo: Paco muore per salvare Camelia

Gli spoiler de 'Il Segreto' in programma la prossima settimana, svelano che fortunatamente Paco riuscirà a fermare l'intento del Mesia, tanto che avranno una dura colluttazione nella speranza di salvare sua nipote. Purtroppo, però, il padre di Marcella avrà la peggio in quanto morirà tra le braccia di sua figlia e del genero. A proposito, tutti gli abitanti del paese verranno scossi dall'ennesima perdita di un loro compaesano.

Intanto Marina Soto penserà che non sia più opportuno rimanere accanto a Berengario, ragion per cui deciderà di lasciare Puente Viejo. Don Anselmo, dopo aver guardato con cura ogni comportamento, capirà che il suo collega è ancora innamorato della sua ex, tanto da farglielo notare.

Il Segreto: Maria non si trova, Alfonso ed Emilia tornano in paese

Sempre dalle trame de 'Il Segreto', in onda fino al 28 marzo 2020 su Canale 5 si evince che Maria sparirà improvvisamente senza lasciare tracce di lei.

A questo punto Raimundo, angosciato per la mancanza di novità della giovane, interrogherà Garcia Morales per scoprire se gli sta nascondendo qualcosa. Nel frattempo si svolgerà la celebrazione del funerale di Paco. Don Berengario prenderà una scelta che riguarderà il suo futuro con Marina, mentre Alfonso ed Emilia ritorneranno in paese, inconsapevoli del rischio creato da Fernando, per stare al fianco di Maria e Matias. Garcia farà sapere all'Ulloa la vera motivazione del suo odio verso Puente Viejo. Per finire, Don Benegario confiderà i suoi sentimenti a Marina: qui gli chiederà di creare un futuro insieme.