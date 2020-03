Ieri, domenica 15 marzo, nella casa del Grande Fratello Vip non sono mancate come di consueto le liti e le discussioni anche piuttosto accese. Lo scontro più forte c'è stato tra l'ex di Francesco Monte, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, ex partecipante di Uomini e donne over. Tra i due proprio non scorre buon sangue e anche questa volta sono volate parole pesanti. L'attuale compagna di Aruta, Ursula Bennardo, dopo aver visto la discussione è intervenuta sul suo profilo Instagram. Ovviamente ha difeso Sossio e si è scagliata contro Teresanna Pugliese.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Ursula difende il suo compagno Sossio

Nel corso della discussione, Teresanna Pugliese ha dato a Sossio del tamarro e del cafone. Ursula Bennardo nelle Instagram stories ha detto che Sossio cafone se lo tiene ma Teresanna è una cafona per essere una donna. Anche perché, ha aggiunto sempre la Bernardo, Aruta non l'aveva offesa, gli aveva solo detto che non voleva avere rotture di scatole. In effetti la discussione è nata per motivi futili e banali. Ripercorriamo come sono andate le cose.

Lite furiosa tra Teresanna e Sossio

La domenica appena trascorsa è stata molto movimentata nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato da un fraintendimento da parte di Sossio Aruta. Teresanna stava pulendo la veranda in giardino con Antonio Zequila. Ad un certo punto facendo una battuta ha detto che gli altri inquilini credono di stare in spiaggia, al lido Mappatella. Sossio si è sentito chiamato in causa e ne è nata una lunga discussione, dove entrambi non si sono risparmiati offese e accuse reciproche.

I due non si sopportano e proprio non riescono a convivere pacificamente. Già nelle scorse settimane c'erano stati altri scontri. Ricordiamo il primo e più acceso diverbio tra i due concorrenti del famoso Reality Show.

Tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese continue liti e scontri

Molti ricorderanno la lite iniziata dopo lo scherzo fatto da Sossio Aruta agli altri inquilini della casa. L'ex di Uomini e Donne svegliò tutti con pentole e coperchi mandando molti su tutte le furie.

In quell'occasione Teresanna gli disse che credeva di vivere in un campeggio. Anche altri, ritenendo lo scherzo di cattivo gusto, si trovarono d'accordo con l'ex di Francesco Monte, affermando che Sossio Aruta soffre in realtà di manie di protagonismo. Ora questa ennesima discussione. I due riusciranno mai ad andare d'accordo? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti sia day-time che prime-time per scoprirlo. La nuova puntata andrà in onda mercoledì sera su Canale 5 verso le 21 e 20, dopo il consueto appuntamento con il Tg satirico di Antonio Ricci.