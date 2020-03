La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì in America, si sta lentamente avviando verso la sua conclusione. Complice l'emergenza sanitaria scatenata dalla sempre più rapida diffusione del coronavirus, il network ha infatti bloccato la produzione delle ultime quattro puntate previste. L'edizione 2019/2020, in assenza di ulteriori comunicati da parte della ABC, potrebbe quindi concludersi con il ventunesimo episodio. In attesa di scoprire se la trama della sedicesima stagione si interromperà bruscamente senza fornire al pubblico un adeguato finale, il sito web Spoiler Tv ha rilasciato la trama ed il promo ufficiale del diciottesimo episodio.

I pazienti del Grey Sloan Memorial in rivolta

In onda giovedì 19 marzo, la 16x18 di Grey's Anatomy si intitolerà "Give a Little Bit" e sarà diretta dall'interprete di Owen Hunt: Kevin Mckidd. Protagonista assoluta della puntata sarà Meredith Grey. La dottoressa, dopo aver ricevuto le necessarie sovvenzioni da Tom Koracick, deciderà di interrompere le consuete attività al Grey Sloan Memorial per dedicarsi totalmente ad una serie di interventi gratuiti. Convinta ad offrire anche agli strati meno abbienti della società le opportune cure, la dottoressa chiederà quindi la collaborazione di tutti i suoi colleghi.

La carenza di organico, tuttavia, rischierà di far saltare i piani della Grey. Il lodevole impegno di Meredith, infatti, provocherà una vera e propria sommossa in pronto soccorso. Come mostrato nel promo, le lunghe ore di attesa e l'impossibilità di fronteggiare una mole eccessiva di pazienti scatenerà le ire dei familiari che saranno vita ad una rivolta. Le buone intenzioni della donna finiranno, quindi, per creare il caos in ospedale e costringeranno i medici a far di tutto pur di fronteggiare l'emergenza.

Andrew DeLuca compie un gesto avventato

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra le corsie,la sinossi di Grey’s Anatomy 16x18 si concentra anche sul personaggio di Andrew DeLuca. Il ragazzo, nonostante le accese proteste, continuerà a non ricevere il via libera per tornare ad esercitare il lavoro di chirurgo. Lo specializzando, lontano dalle sale operatorie, si dedicherà esclusivamente alle cure di un'adolescente.

Gli strani sintomi della ragazza, tuttavia, getteranno nel panico Andrew che preoccupato per la sopravvivenza della sua paziente farà di tutto per convincere Miranda Bailey a dare credito alla sua diagnosi. Sebbene il promo del diciottesimo episodio non chiarisca l'evolversi della situazione, il breve video si conclude con tutti i protagonisti che sconvolti osservano l'operato di Deluca.

Chiudiamo con il trailer della 16x18 in onda giovedì prossimo sulla ABC: