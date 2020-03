Sabato 21 marzo, a partire dalle ore 21:25, va in onda su Rai 1 il primo dei tre appuntamenti con "Il Meglio di Viva Raiplay!". Questo format del primo canale Rai consiste di una selezione dei migliori momenti che hanno decretato il successo di "Viva Raiplay!", lo show di Fiorello andato in onda in streaming lo scorso autunno sul sito e sull'app Raiplay. In questo difficile momento di emergenza sanitaria, che ha anche interessato i palinsesti televisivi nazionali, la simpatia e la verve dello showman siciliano può sicuramente contribuire ad allietare, almeno per qualche ora, l'umore del pubblico da casa.

I tre appuntamenti con 'Il meglio di Viva Raiplay!' su Rai 1

A distanza di poco più di un mese dall'avventura del Festival di Sanremo 2020, l'eclettico Fiorello torna per tre appuntamenti nel sabato sera di Rai 1 con "Il meglio di Viva Raiplay!"

Le date in cui andranno in onda i migliori spezzoni del programma saranno quelle di sabato 21 marzo, sabato 28 aprile e sabato 4 aprile. Per tutti gli italiani sprovvisti di connessioni con il Web o che hanno poca dimestichezza con Internet arriva quindi l'occasione per guardare e per gustare il "the best of" di un format oggettivamente divertente e innovativo.

La promozione social di "Il Meglio di Viva Raiplay!" si sta sviluppando intorno all'hashtag #iorestoacasasuraiuno", quantomai opportuno per ricordare anche che in questo momento l'imperativo assoluto è quello di restare nelle proprie abitazioni per provare a diminuire sensibilmente le probabilità di diffusione del Covid-19.

Sicuramente in queste settimane la televisione pubblica sta facendo un grande sforzo per assicurare ai telespettatori la migliore informazione possibile, con tanto di bollettino giornaliero dei contagi da Coronavirus che viene trasmesso ogni sera, alle 18:00 circa, con un collegamento dalla Protezione Civile nel corso del contenitore pomeridiano "La Vita in Diretta".

I comprimari di Fiorello in 'Viva Raiplay'

Nel corso delle puntate in streaming del programma "Viva Raiplay!", l'anchorman catanese ha ospitato in studio numerosi protagonisti del mondo della musica, della politica, del cinema e dello spettacolo.

In ogni puntata dello spettacolo sono stati presenti il musicista Enrico Cremonesi, i Gemelli di Guidonia, il rapper Danti, la cantante Levante, il pupazzo parlante di Vincenzo Mollica, il corpo di ballo Urban Theory e l'attore e regista Phaim Bhuiyan.

Di puntata in puntata sono poi intervenuti personaggi del calibro di Roberto Mancini, Achille Lauro, Emma Marrone, Biagio Antonacci, Marco Mengoni, Fabio Rovazzi, Virginia Raffaele, Ultimo, Giuliano Sangiorgi e molti altri ancora.