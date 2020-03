Da lunedì 16 marzo Canale 5 manderà in onda Mattino 5 – Speciale Coronavirus, un programma completamente incentrato sulle news e sugli aggiornamenti relativi alla difficile emergenza sanitaria in corso. Nella trasmissione, per il momento, verrà eliminata la parte di gossip e intrattenimento curata da Federica Panicucci. Attraverso un post sui social network la conduttrice toscana ha salutato i suoi telespettatori dicendo che non vede l'ora di poter tornare a fare loro compagnia al più presto.

Mattino Cinque diventa Speciale Coronavirus

In questo difficile momento la televisione generalista e commerciale sentono, allo stesso modo, la necessità di aggiornare costantemente il pubblico da casa sull'andamento dell'emergenza Coronavirus.

Per questo motivo alcuni programmi televisivi sono stati momentaneamente cancellati dai palinsesti, mentre altri format sono stati modificati e hanno adeguato la loro linea editoriale a questo periodo di grave crisi medica e sociale. Quest'ultimo ad esempio è il caso del contenitore "Mattino Cinque" che da lunedì 16 marzo diventerà "Speciale Coronavirus".

In pratica, i vertici Mediaset hanno deciso che per il momento la trasmissione si baserà soltanto su news, aggiornamenti, dati e statistiche relative alla diffusione del Covid-19. Fino a che l'emergenza non sarà rientrata quindi, non sarà prevista la presenza in studio di Federica Panicucci che cura la parte del programma relativa alle notizie dai reality show, gossip, cronaca rosa e altri argomenti più leggeri.

La bionda presentatrice ha salutato i telespettatori su Twitter allegando anche un comunicato in merito diffuso dall'azienda televisiva di Cologno Monzese.

Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte!♥️#andràtuttobene @mattino5tv #coronavirus #covid pic.twitter.com/isamMTkbwz — Federica Panicucci (@fede_panicucci) March 15, 2020

Gli altri cambi di palinsesto di Mediaset

Non solo Mattino Cinque: per offrire un'adeguata informazione sull'emergenza sanitaria di queste settimane, il gruppo Mediaset ha deciso di operare anche altri cambi nel proprio palinsesto.

In particolare, le trasmissioni a essere interessate da questo stravolgimento della programmazione televisiva saranno "Uomini e donne", che andrà in onda regolarmente fino al 23 marzo per poi essere sostituito da dei film, oltre a "Forum" e "Avanti un altro", che invece andranno in onda con delle repliche di puntate precedenti. Le registrazioni delle nuove puntate delle trasmissioni in questione riprenderanno non appena le circostanze lo permetteranno.

In questo caso a intervenire sui social è Paolo Bonolis che con un post su Instagram dichiara di essere quantomai sorpreso da questo massiccio cambio di palinsesto che va a interessare molti programmi di punta della rete ammiraglia di Mediaset.