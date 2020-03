Il Paradiso delle Signore 4 si avvia all'ultimo appuntamento almeno per questa settimana. Durante la puntata di venerdì 20 marzo non ci saranno buone notizie per alcuni personaggi: Vittorio e Marta avranno la certezza della sterilità della donna.

A casa Cattaneo la situazione sarà insostenibile, ma nonostante ciò Luciano deciderà di resistere e allontanerà Clelia. Quest'ultima, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi, e improvvisamente rinuncerà ad un appuntamento per correre dal ragioniere.

Gabriella, invece, chiederà a Salvatore di controllare la vetrina del grande magazzino allestita il giorno precedente.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 20 marzo: Vittorio riceve i risultati delle analisi di Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì 20 marzo riportano che per i coniugi Conti ci sarà una brutta notizia. Dopo aver ricevuto i risultati delle nuove analisi fatte in Svizzera nella speranza che nei primi esami ci fossero degli errori, Vittorio avrà la certezza che la moglie non potrà diventare madre.

Nel frattempo, Gabriella chiederà a Salvatore di recarsi con lei al Paradiso per controllare la vetrina che avevano allestito la sera precedente. Dopo le incomprensioni dovute alla gelosia del giovane Amato nei confronti di Cosimo Bergamini, entrambi si avvieranno a recuperare finalmente un pizzico di serenità.

Il Paradiso delle Signore, trama 20 marzo: Luciano allontana Clelia

Anche la famiglia Cattaneo sarà protagonista della puntata del 20 marzo della soap di Rai 1.

Silvia e Luciano saranno sempre più lontani e il loro rapporto sembrerà ormai ad un passo dal capolinea. Il ragioniere, però, deciderà di resistere e per questo motivo parlerà con Clelia e le dirà che tra di loro non c'è futuro e che non potrà essere parte della sua vita. La donna, in un primo momento, sembrerà accettare la dolorosa scelta di Luciano.

Clelia si recherà ad un appuntamento con Ennio, ma nel frattempo continuerà a pensare a ciò che le ha detto il ragioniere.

La Calligaris però capirà di non essere pronta a rinunciare così facilmente al suo grande amore, e così non si presenterà all'appuntamento e si precipiterà al Paradiso. Qui incontrerà nuovamente Luciano e probabilmente gli dichiarerà i suoi sentimenti.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:40. Per il momento non risultano variazioni alla programmazione della soap.