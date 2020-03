Al Paradiso delle Signore 4 tutto è pronto per una nuova ed emozionante settimana. Secondo le anticipazioni, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 23 al 27 marzo, Clelia e Luciano ritroveranno la passione, mentre Silvia affronterà la capocommessa.

Gabriella, nel frattempo, dovrà andare a Parigi per lavoro e qui incontrerà Cosimo: Salvatore andrà su tutte le furie per questo. Federico aiuterà Umberto per un discorso di lavoro, ma per lui la notizia più bella sarà che avrà speranza di tornare a camminare.

Tra Riccardo e Angela la relazione procederà, mentre Marcello e Roberta avranno un momento di intimità.

Infine, Marta mentirà a Vittorio per partire con Gabriella nella speranza di incontrare un luminare, ma quando suo marito lo scoprirà la convincerà a restare a Milano.

Luciano e Clelia ritroveranno la passione e il matrimonio di facciata con Silvia sarà sempre più difficile da sostenere. Inoltre, la donna affronterà la Calligaris, ma uscirà sconfitta da questo confronto.

Per Federico, invece, si apriranno nuovi orizzonti: il ragazzo aiuterà Umberto per un discorso di lavoro. Il giovane Cattaneo, inconsapevole che il commendatore in realtà è il suo vero padre, riceverà i complimenti da Guarnieri.

Per Federico si prospetterà la possibilità di una nuova operazione per ricominciare a camminare e in un primo momento il ragazzo rifiuterà questa opportunità. Successivamente, quando vedrà Marcello salvare Roberta da uno scippo, cambierà idea e deciderà di provare ancora ad operarsi.

Per la fidanzata di Federico, invece ci sarà ancora un momento di confusione perché avrà un momento di intimità con Marcello e in questa occasione capirà che Barbieri aveva sofferto molto per averla persa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 23 al 27 marzo rivelano che Gabriella dovrà partire per Parigi: la stilista presenterà la sua collezione anche in Francia. Con lei vorrebbe partire anche Marta che, di nascosto a Vittorio, spererà di incontrare un luminare per parlare della sua sterilità. Tuttavia, Conti scoprirà le intenzioni della moglie e la convincerà a cambiare idea.

Una volta giunta nella capitale francese, Gabriella incontrerà Cosimo e quando Salvatore lo scoprirà, andrà su tutte le furie.

Durante il soggiorno a Parigi, inoltre, Gabriella avrà la febbre e a prendersi cura di lei ci sarà proprio Bergamini.

La relazione tra Riccardo e Angela andrà intanto avanti e il ragazzo sarà sempre più deciso ad affrontare Marcello per parlargli delle sue intenzioni nei confronti della giovane Barbieri.