Per Il Paradiso Delle Signore 4 le emozioni sono all'ordine del giorno e, secondo le anticipazioni, nella puntata in onda su Rai 1 lunedì 16 marzo, i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena. Una brutta notizia si abbatterà sui Conti: si scoprirà, infatti, che Marta, non potrà avere figli. Nel frattempo, Angela confiderà i suoi sentimenti per Riccardo alle sue amiche, mentre Irene si offrirà per consolare Rocco dopo la delusione avuta da Marina. Al Circolo, inoltre, arriverà la famosa giornalista Enza Sampò che sarà colpita del progetto dei bikini al Paradiso.

Riccardo, dopo diversi ripensamenti, deciderà di chiudere il rapporto con Ludovica. Il ragazzo, però, sarà preceduto dalla sua fidanzata che vorrà annunciare il loro legame ufficialmente e non riuscirà a lasciarla.

Per le anticipazioni di lunedì 16 marzo, i coniugi Conti apprendono di non poter avere figli

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 16 marzo, Angela prenderà la decisione di parlare con Gabriella e Roberta. La ragazza racconterà alle sue migliori amiche di aver baciato Riccardo.

Nel frattempo, per Vittorio e Marta arriverà il momento di affrontare una triste verità. Dopo la visita di controllo effettuata dalla signora Conti, infatti, i coniugi apprenderanno di non poter più avere dei figli. Tuttavia, Vittorio non si arrenderà e si aggrapperà all'ultima speranza di consultare il luminare Theodor Reisemann per un ultimo parere. Il dottor Conti sarà fiducioso di vedere sovvertito il responso appena ricevuto.

Lunedì 16 marzo, secondo le anticipazioni, Ludovica vorrà dichiarare il suo fidanzamento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 16 marzo rivelano che, nella puntata di lunedì, Rocco sarà molto triste a causa della partenza di Marina per Roma. Accanto a lui, però, ci sarà Irene che gli offrirà il suo supporto e la sua amicizia. Nel frattempo, al Circolo arriverà la famosa giornalista Enza Sampò: qui, la donna verrà a conoscenza del coraggioso progetto del bikini e ne resterà affascinata.

Riccardo, intanto, continuerà a pensare alla propria situazione sentimentale e arriverà alla drastica decisione di lasciare Ludovica. Il giovane Guarnieri, però, non riuscirà a portare a termine le propria intenzione, perché un imprevisto prenderà il sopravvento. Riccardo, infatti, scoprirà che la sua fidanzata, in accordo con la contessa Adelaide, ha già deciso di dichiarare ufficialmente la loro unione.

