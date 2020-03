La prima puntata della prossima settimana del Paradiso delle signore sarà davvero molto intrigante. In tale episodio, infatti, vedremo che Angela si confiderà con Gabriella e Roberta circa i suoi sentimenti per Riccardo. Marta e Vittorio, invece, si troveranno a fare i conti con una tragica scoperta. Il dottore informerà la coppia del fatto che la Guarnieri sia sterile.

In tale episodio assisteremo anche alla disperazione di Rocco in merito alla decisione di Marina di partire e lasciare la città di Milano per sempre.

Inoltre, al Circolo ci sarà anche l'arrivo di una nuova giornalista, la quale rimarrà piacevolmente colpita dai nuovi progetti che si stanno attuando al grande magazzino.

I sentimenti di Angela e Riccardo sempre più forti

Nel corso dell'episodio del 16 marzo del Paradiso delle signore vedremo che i sentimenti tra Angela e Riccardo diventeranno sempre più forti ed incontenibili. La Barbieri provvederà a raccontare la situazione alle sue amiche, e anche Guarnieri non riuscirà a trattenere il segreto.

Il giovane, inoltre, arriverà anche a prendere una drastica decisione, ovvero, quella di lasciare definitivamente Ludovica. Qualcosa di inaspettato, però, si verificherà a Villa Guarnieri e la notizia impedirà al giovane di portare a compimento il suo piano. A quanto pare, la Brancia avrà intenzione di ufficializzare il fidanzamento. I colpi di scena, però, non saranno affatto finiti qui.

Marta e Vittorio scoprono di non poter avere figli

L'evento più drammatico riguarderà Marta e Vittorio. I due coniugi stanno provando da molto tempo ad avere un bambino ma, purtroppo, le gravidanze della donna non riescono mai a proseguire. Per tale ragione, la protagonista si sottoporrà a degli accertamenti medici più specifici per capire quale sia il problema. Ebbene, a seguito di una di queste indagini, la coppia apprenderà che Marta non può avere figli.

La notizia, ovviamente, lascerà spiazzati i protagonisti, al punto da arrivare a non accettare la situazione. Conti, infatti, in preda al panico, deciderà di non arrendersi e si dirà disposto a portare i risultati delle analisi ad un famoso luminare svizzero, il dottor Theodor Reisemann. Il giovane, naturalmente, si augura che il medico dia un responso differente.

New entry al Paradiso delle signore

Intanto, al Circolo ci sarà anche un nuovo ingresso. La giornalista Enza Sampò farà il suo ingresso nella soap opera. La donna dirà di lavorare per la trasmissione Campanile Sera e si mostrerà molto interessata agli ultimi progetti che si stanno effettuando al Paradiso.

Nel caso specifico, la protagonista prenderà particolarmente di buon grado l'iniziativa finalizzata alla diffusione dei bikini. Infine, Rocco sarà molto turbato. Il giovane non riuscirà a capacitarsi della scelta di Marina di lasciarlo per andare a lavorare fuori.