La sedicesima stagione di Grey's Anatomy non smette di stupire i fan americani con straordinari colpi di scena e sorprendenti rivelazioni. Dopo la puntata interamente dedicata alla storyline conclusiva di Alex Karev, il medical drama tornerà ad occuparsi di tutti i protagonisti. Forte di un pubblico sempre più numeroso il network, con largo anticipo, ha quindi rilasciato la trama del diciannovesimo episodio.

La puntata, intitolata "Love of my life", andrà in onda nel USA giovedì 26 marzo e seguirà le vicende del team di Miranda Bailey alle prese con la Los Angeles Surgical Innovation Conference.

La consueta cerimonia di presentazione dei nuovi dispositivi chirurgici, sarà l'occasione per Maggie Pierce di incontrare un vecchio collega. La dottoressa avrà infatti modo di confrontarsi con Winston, ossia uno strutturato conosciuto durante gli anni di tirocinio alla Tuft University.

Teddy Altman incontrerà una misteriosa amica

Benché non sia stata ancora chiarita la natura del rapporto tra la Pierce ed il nuovo personaggio, gli spoiler anticipano che la presenza di Winston sarà circoscritta al diciannovesimo episodio di Grey's Anatomy.

Un'informazione che sembra escludere le teorie dei fan circa la possibilità che Anthony Hill interpreterà il nuovo interesse amoroso di Maggie.

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso della 16x19 riguarderà Teddy Altman. Stando alle anticipazioni pare infatti che anche la donna avrà modo di riabbracciare una vecchia amica. Sulla trama che riguarderà la futura moglie di Owen Hunt, tuttavia, vige il più totale riserbo.

In attesa di scoprire qualche particolare in più, la sinossi della puntata numero diciannove chiarisce che anche Richard Webber sarà presente alla conferenza. Impegnato nella presentazione del suo ultimo progetto medico, l'uomo sarà tuttavia distratto dall'ex moglie. Dopo la separazione, avvenuta nel corso di Grey's Anatomy 16x12, l'ex capo di chirurgia avrà infatti modo di confrontarsi nuovamente con Catherine Fox.

Cormac Hayes ripercorrerà i primi appuntamenti con la moglie defunta

Infine, le consuete immagini promozionali tratte dalla puntata anticipano che anche Cormac Hayes si recherà a Los Angeles insieme ai nuovi colleghi. La conferenza sarà inoltre l'occasione per il chirurgo pediatrico di ripercorrere i primi appuntamenti con la moglie.

I telespettatori, dopo le fugaci informazioni ottenute nel corso dei precedenti episodi, avranno quindi modo di conoscere qualche particolare in più sul doloroso passato del sostituto di Alex Karev. Un'anticipazione che sembra confermare l'intenzione dei telespettatori di puntare i riflettori sul personaggio interpretato da Richard Flood.