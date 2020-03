Nuovo appuntamento con le novità su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap completamente girata in Italia, che sta riscuotendo un grande successo sulla tv di Stato. La trama della puntata del 12 marzo su Rai 1, racconta che Riccardo Guarnieri e Angela Barbieri appariranno sempre più coinvolti dopo aver trascorso dei giorni indimenticabili a Rapallo. Tuttavia, i giovani dovranno mantenere il massimo riserbo sulla loro simpatia nei confronti di Ludovica e Marcello. Marina Fiore, invece, prenderà una decisione definitiva sulla sua permanenza a Milano.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 marzo: Angela è innamorata di Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti il nuovo episodio trasmesso giovedì 12 marzo 2020 su Rai 1, rivelano che Riccardo ritornerà a Milano dopo aver trascorso alcuni giorni in compagnia di Angela (Alessia Debandi) nella sua casa di famiglia a Rapallo. Il Guarnieri, una volta ritorno a casa, fingerà di essere contento di rivedere sua zia e la fidanzata Ludovica Brancia di Montalto. Il figlio di Umberto (Roberto Farnesi), infatti, ripenserà con insistenza a quei momenti passati in compagnia della Barbieri.

Dall'altro canto, quest'ultima sarà sempre più coinvolta dalla storia con Riccardo. La Venere, infatti, non nasconderà di provare un sentimento d'amore nei confronti del ragazzo, sebbene lo neghi con tutte le sue forze davanti a Marcello. Purtroppo, Angela è certa che il fratello non capirebbe la sua decisione presa dopo la scenata, avvenuta nella villa di Rapallo.

Vittorio scopre il passato della Barbieri

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda il 12 marzo su Rai 1, rivelano che Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta Pellegrino sosteranno emotivamente Angela, distrutta dal distacco da suo figlio Matteo. Tuttavia, la Barbieri ricomincerà ad avere fiducia nel futuro grazie alla vicinanza delle due amiche. Intanto, il direttore del grande magazzino sarà molto in ansia per l'assenza della giovane Venere.

Per questo motivo, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà raggiunto in studio da Riccardo. Qui, il Conti apprenderà il doloroso passato della sua dipendente, che è riuscita ad aprire il cuore solo al Guarnieri.

Marina davanti ad un bivio

Allo stesso tempo, Marina sarà messa di fronte ad una scelta molto difficile. In particolare, la Fiore dovrà scegliere tra la carriera lavorativa di attrice a Roma o dare spazio ai suoi sentimenti, che prova nei confronti di Rocco. Alla fine, la giovane Venere deciderà di realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo del cinema, spezzando il cuore dell'assistente di Armando Ferraris (Pietro Genaurdi).