Il paradiso delle signore, la soap tv ambientata a Milano che va in onda dal 2015, sta continuando a tenere alta la soglia di ascolti su Rai 1 nella sua fascia pomeridiana. Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 9 al 13 marzo prossimi, rivelano che la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo rimarrà delusa da Umberto. Gabriella Rossi e Salvatore Amato entreranno in crisi sentimentalmente. Infine Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri finalmente si lasceranno travolgere dalla passione.

Spoiler, Il paradiso delle signore 9-13 marzo: Gabriella e Salvatore entrano in crisi

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore da lunedì 9 a venerdì 13 marzo rivelano che Angela pregherà Riccardo affinché non racconti a nessuno che ha cercato di togliersi la vita. Marcello, seppur inconsapevole alla vicenda, sarà contrario alla frequentazione di sua sorella con il giovane Guarnieri. Intanto, al grande magazzino milanese starà per arrivare il bikini con tema a sorpresa della collezione primavera-estate, tuttavia Vittorio Conti e Marta dovranno affrontare i principi morali di Agnese.

Salvatore e Gabriella avranno ancora momenti di tensione, tanto che la loro crisi sentimentalmente sarà ormai visibile. La contessa Adelaide proverà ad avere un riavvicinamento con Umberto anche se lui, preso dagli affari, la terrà lontana.

Umberto delude Adelaide, Marcello scopre che è con Riccardo

Negli episodi de Il paradiso delle signore in onda la prossima settimana, Riccardo farà sapere a Marta che si trova insieme ad Angela, ragione per la quale chiederà a sua sorella di reggergli il gioco con Ludovica Brancia.

Vittorio, dopo aver avuto un confronto con sua moglie e Federico Cattaneo, avrà un’idea per fare pubblicità alla nuova collezione del grande magazzino. Nel frattempo, da una chiacchierata tra Roberta e Gabriella, Marcello scopre che Angela è partita e che attualmente si trova in compagnia del giovane Guarnieri. Per questo motivo, la Rossi e la Pellegrino continueranno a coprire l'assenza della Barbieri sul posto di lavoro.

Proprio adesso che Rocco era riuscito a far breccia nel cuore di Marina Fiore, alla ragazza verrà fatta una proposta molto interessante che, però, la porterà a trasferirsi a Roma. Al grande magazzino, il bikini diventerà elemento di animate discussioni. Adelaide, delusa dall'atteggiamento di Umberto, si avvicinerà ancor di più ad Achille Ravasi, tuttavia l'uomo non sarà sincero.

Il paradiso delle signore: Adelaide sposa Achille

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano ancora che, una volta rientrato a casa, Riccardo ripenserà ai bei momenti che ha passato con Angela a Villa Rapallo, anche se dovrà fingere sia con sua zia che con Ludovica.

Intanto anche la Barbieri ritornerà alla vita quotidiana: qui si riappacificherà con suo fratello, al quale però non confiderà i veri sentimenti che prova nei confronti del giovane Guarnieri. Marina, incerta tra il grande magazzino, Rocco e la proposta di girare un film nella città di Roma, prenderà una decisione definitiva. I coniugi Conti riceveranno una novità devastante. Agnese e Salvatore cercheranno di sollevare l'umore di Rocco, rattristato dalla partenza della Fiore. Quest'ultima metterà al corrente le sue colleghe che ha scelto di andar via, tanto che preparerà un brindisi in caffetteria per salutare gli amici.

In questa occasione, Marina bacerà per l'ultima volta Rocco, il quale dovrà rassegnarsi all'irrinunciabile addio alla donna che ama. La Sant'Erasmo annuncerà il suo matrimonio con Achille, mentre Umberto non prenderà affatto bene la sua decisione. Per finire, Riccardo e Angela si lasceranno travolgere dalla passione.