Il Paradiso delle Signore 4, la nota soap di Rai 1, è giunta alla puntata finale di una settimana ricca di nuove emozioni. Nell'episodio in onda venerdì, 13 marzo, Marina deciderà di partire per Roma, lasciando così Rocco nuovamente deluso. A stare accanto al ragazzo, comunque, ci saranno gli amici e i familiari. Intanto per Achille Ravasi e Adele arriverà un momento decisivo: i due si sposeranno. Umberto non apprezzerà la novità e reagirà male per la decisione di sua cognata. Tra Angela e Riccardo scoppierà la passione, mentre Vittorio e Marta riceveranno una notizia sconvolgente per le loro vite.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 rivelano che Rocco sarà deluso da Marina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di venerdì, 13 marzo, raccontano che sarà una puntata molto ricca. Marina Fiore, infatti, prenderà una decisione molto importante per il suo futuro: la ragazza partirà per Roma. Per intraprendere la sua carriera cinematografica, però, la Venere dovrà salutare tutti i suoi amici e soprattutto Rocco. Il giovane non prenderà bene la decisione della ragazza che gli darà un ultimo bacio di addio.

Alla Caffetteria ci sarà un brindisi di buon augurio per il futuro di Marina e gli amici sapranno tirare su il morale di Rocco. Accanto al magazziniere, ci saranno anche il cugino Salvatore e la zia Agnese che proveranno in tutti i modi a consolare il ragazzo.

Nel frattempo, la contessa Adelaide e Achille Ravasi ormai sembreranno una coppia consolidata. I due, infatti, annunceranno una notizia molto importante alla famiglia Guarnieri: si sposeranno.

Umberto non reagirà bene di fronte a questa scelta di sua cognata.

Nella puntata di venerdì 13 marzo, Angela si lascerà andare con Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 13 marzo rivelano inoltre che, nella puntata di venerdì, Ludovica comincerà a nutrire dei dubbi nei confronti di Riccardo. La ragazza, effettivamente, non avrà tutti i torti: sebbene non sia successo niente tra Angela e il suo fidanzato a Rapallo, le cose cambieranno molto presto.

Riccardo e la giovane Barbieri, infatti, non riusciranno più a reprimere i propri sentimenti e si lasceranno andare l'uno con l'altra, abbandonandosi alla passione. Questo avvenimento per Riccardo potrebbe essere una spinta a lasciare la sua fidanzata Ludovica.

Anche per Marta e Vittorio l'armonia verrà turbata: i coniugi riceveranno una notizia sconvolgente che cambierà le loro vite.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:40 su Rai 1. Tutti gli episodi della soap, inoltre, sono disponibili sulla piattaforma gratuita Raiplay.